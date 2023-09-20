Usai Hajar Antwerp 5-0, Xavi Hernandez Sesumbar Telah Temukan Skuad Barcelona Terkuat!

BARCELONA – Barcelona berhasil menang besar atas klub Belgia, Royal Antwerp di matchday pertama Grup H Liga Champions 2023-2024, pada Rabu (20/9/2023) dini hari WIB. Usai kemenangan telak itu, pelatih Barcelona, Xavi Hernandez menilai dirinya telah menemukan skuad terkua dari Blaugrana yang pernah ia latih.

Ya, Xavi memuji permainan dan kualitas Barcelona usai menghajar Royal Antwerp lima gol tanpa balas di Stadion Olimpiade Luis Companys, Barcelona. Lima gol kemenangan Blaugrana itu dicetak oleh brace Joao Felix (11’, 66’), Robert Lewandowski (19’), gol bunuh diri Jelle Bataille (22’), dan Gavi (54’).

Usai laga, Xavi mengaku sangat puas dan senang dengan kemenangan telak yang diraih anak asuhnya. Menurutnya, ini adalah skuad terbaik Barcelona sejak dipimpin olehnya. Dia yakin akan hal itu karena sebelumnya Blaugrana juga sukses menang telak 5-0 atas Real Betis dalam lanjutan Liga Spanyol 2023/2024.

“Saya sangat puas. Sangat senang dengan hasil ini, tapi yang terpenting adalah kualitas permainan kami saat ini,” kata Xavi, dilansir dari situs resmi UEFA, Rabu (20/9/2023).

“Antara kemenangan ini dan kemenangan 5-0 melawan Betis pada hari Sabtu, saya pikir ini mungkin kualitas permainan terbaik yang kami miliki. Dihasilkan sejak saya mengambil alih. Ini adalah jalan yang ingin kami lalui. Tim ini membuat saya banggaa,” sambungnya.

Lebih lanjut, Xavi memberikan kredit kepada tiga rekrutan anyarnya di musim ini yaitu Ilkay Gundogan, Joao Cancelo, dan Joao Felix. Hadirnya tiga pemain itu benar-benar memberikan dampak nyata untuk mereka. Bahkan pelatih Royal Antwerp, Mark Van Bommel, sampai mengakui Barcelona memiliki skuad yang bagus untuk saat ini.