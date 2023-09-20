Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Usai Hajar Antwerp 5-0, Xavi Hernandez Sesumbar Telah Temukan Skuad Barcelona Terkuat!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |09:22 WIB
Usai Hajar Antwerp 5-0, Xavi Hernandez Sesumbar Telah Temukan Skuad Barcelona Terkuat!
Joao Felix jadi bintang dalam kemenangan 5-0 Barcelona atas Royal Antwerp. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA Barcelona berhasil menang besar atas klub Belgia, Royal Antwerp di matchday pertama Grup H Liga Champions 2023-2024, pada Rabu (20/9/2023) dini hari WIB. Usai kemenangan telak itu, pelatih Barcelona, Xavi Hernandez menilai dirinya telah menemukan skuad terkua dari Blaugrana yang pernah ia latih.

Ya, Xavi memuji permainan dan kualitas Barcelona usai menghajar Royal Antwerp lima gol tanpa balas di Stadion Olimpiade Luis Companys, Barcelona. Lima gol kemenangan Blaugrana itu dicetak oleh brace Joao Felix (11’, 66’), Robert Lewandowski (19’), gol bunuh diri Jelle Bataille (22’), dan Gavi (54’).

Usai laga, Xavi mengaku sangat puas dan senang dengan kemenangan telak yang diraih anak asuhnya. Menurutnya, ini adalah skuad terbaik Barcelona sejak dipimpin olehnya. Dia yakin akan hal itu karena sebelumnya Blaugrana juga sukses menang telak 5-0 atas Real Betis dalam lanjutan Liga Spanyol 2023/2024.

“Saya sangat puas. Sangat senang dengan hasil ini, tapi yang terpenting adalah kualitas permainan kami saat ini,” kata Xavi, dilansir dari situs resmi UEFA, Rabu (20/9/2023).

Barcelona vs Royal Antwerp

“Antara kemenangan ini dan kemenangan 5-0 melawan Betis pada hari Sabtu, saya pikir ini mungkin kualitas permainan terbaik yang kami miliki. Dihasilkan sejak saya mengambil alih. Ini adalah jalan yang ingin kami lalui. Tim ini membuat saya banggaa,” sambungnya.

Lebih lanjut, Xavi memberikan kredit kepada tiga rekrutan anyarnya di musim ini yaitu Ilkay Gundogan, Joao Cancelo, dan Joao Felix. Hadirnya tiga pemain itu benar-benar memberikan dampak nyata untuk mereka. Bahkan pelatih Royal Antwerp, Mark Van Bommel, sampai mengakui Barcelona memiliki skuad yang bagus untuk saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662693/arthur-irawan-harap-john-herdman-bisa-persembahkan-prestasi-untuk-timnas-indonesia-pet.webp
Arthur Irawan Harap John Herdman Bisa Persembahkan Prestasi untuk Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Pasang Target Besar di MotoGP 2026, Para Rival Ketar-ketir!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement