Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Liga Champions 2023-2024 Semalam: Barcelona Pesta Gol, PSG Gilas Borussia Dortmund 2-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |05:02 WIB
Hasil Liga Champions 2023-2024 Semalam: Barcelona Pesta Gol, PSG Gilas Borussia Dortmund 2-0!
Laga PSG vs Borussia Dortmund di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Liga Champions 2023-2024 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah tim sukses meraih kemenangan, salah satunya Barcelona yang pesta gol 5-0.

Ya, laga di babak penyisihan grup Liga Champions 2023-2024 telah mulai digelar semalam. Total, ada 8 pertandingan yang digelar semalam dengan mempertemukan tim-tim dari Grup E-H.

Barcelona vs Antwerp FC

Di Grup E, ada duel Feyenoord vs Celtic dan juga Lazio vs Atletico Madrid. Celtic yang harus bermain dengan 9 orang saja dalam laga ini karena dua pemainnya dikartu merah wasit, harus menelan kekalahan.

Feyenoord pun sukses menaklukkan Celtic dengan skor 2-0. Sementara dua pemain Celtic yang dikartu merah wasit adalah Gustaf Legerbielke (63’) dan Odin Thiago Holm (68’).

Duel yang tak kalah sengit tersaji dalam pertemuan Lazio vs Atletico Madrid. Bermain di Stadion Olimpico, Rabu (20/9/2023) dini hari WIB, Lazio ditahan imbang 1-1.

Beralih ke Grup F, ada dua pertandingan juga yang tersaji. Duel pertama mempertemukan AC Milan vs Newcastle United. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Rabu (20/9/2023) dini hari WIB, laga berakhir imbang 0-0.

Lalu, di Grup F, ada duel PSG vs Borussia Dortmund juga. Beda nasib dari duel sebelumnya, ada pemenang dalam laga ini. PSG sukses membungkam tim tamunya dengan skor 2-0 berkat gol Kylian Mbappe dan Achraf Hakimi.

Kemudian, di Grup G, ada pertandingan Young Boys vs RB Leipzig dan juga Manchester City vs Crvena Zvezda. Uniknya, Man City dan RB Leipzig meraih kemenangan dengan skor sama, yakni 3-1.

Man City sendiri melibas Crvena Zvezda di laga perdana Grup G usai melakukan comeback luar biasa. Bermain di Stadion Etihad, Rabu (20/9/2023) dini hari WIB, Man City harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Osman Bukari (45’).

Tetapi di babak kedua, Man City membalas 3 gol sekaligus. Julian Alvarez pun mencetak brace alias dua gol pada laga ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662499/resmi--john-herdman-diumumkan-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-hfw.webp
Resmi! John Herdman Diumumkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
John Herdman Siap-Siap! Timnas Indonesia Hadapi Jadwal Super Padat di 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement