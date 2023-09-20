Hasil Liga Champions 2023-2024 Semalam: Barcelona Pesta Gol, PSG Gilas Borussia Dortmund 2-0!

HASIL Liga Champions 2023-2024 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah tim sukses meraih kemenangan, salah satunya Barcelona yang pesta gol 5-0.

Ya, laga di babak penyisihan grup Liga Champions 2023-2024 telah mulai digelar semalam. Total, ada 8 pertandingan yang digelar semalam dengan mempertemukan tim-tim dari Grup E-H.

Di Grup E, ada duel Feyenoord vs Celtic dan juga Lazio vs Atletico Madrid. Celtic yang harus bermain dengan 9 orang saja dalam laga ini karena dua pemainnya dikartu merah wasit, harus menelan kekalahan.

Feyenoord pun sukses menaklukkan Celtic dengan skor 2-0. Sementara dua pemain Celtic yang dikartu merah wasit adalah Gustaf Legerbielke (63’) dan Odin Thiago Holm (68’).

Duel yang tak kalah sengit tersaji dalam pertemuan Lazio vs Atletico Madrid. Bermain di Stadion Olimpico, Rabu (20/9/2023) dini hari WIB, Lazio ditahan imbang 1-1.

Beralih ke Grup F, ada dua pertandingan juga yang tersaji. Duel pertama mempertemukan AC Milan vs Newcastle United. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Rabu (20/9/2023) dini hari WIB, laga berakhir imbang 0-0.

Lalu, di Grup F, ada duel PSG vs Borussia Dortmund juga. Beda nasib dari duel sebelumnya, ada pemenang dalam laga ini. PSG sukses membungkam tim tamunya dengan skor 2-0 berkat gol Kylian Mbappe dan Achraf Hakimi.

Kemudian, di Grup G, ada pertandingan Young Boys vs RB Leipzig dan juga Manchester City vs Crvena Zvezda. Uniknya, Man City dan RB Leipzig meraih kemenangan dengan skor sama, yakni 3-1.

Man City sendiri melibas Crvena Zvezda di laga perdana Grup G usai melakukan comeback luar biasa. Bermain di Stadion Etihad, Rabu (20/9/2023) dini hari WIB, Man City harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Osman Bukari (45’).

Tetapi di babak kedua, Man City membalas 3 gol sekaligus. Julian Alvarez pun mencetak brace alias dua gol pada laga ini.