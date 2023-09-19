Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 Buka Perjalanan dengan Manis di Asian Games 2023, Begini Reaksi Indra Sjafri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |23:01 WIB
Timnas Indonesia U-24 Buka Perjalanan dengan Manis di Asian Games 2023, Begini Reaksi Indra Sjafri
Indra Sjafri kala menganani Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

ZHEJIANG Timnas Indonesia U-24 sukses buka perjalanan dengan manis di Asian Games 2023. Mendapati hasil ini, pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, pun senang bukan kepalang.

Indra Sjafri sendiri mengakui kemenangan Timnas Indonesia U-24 atas Kirgistan U-24 di laga perdana Grup F Asian Games 2023 diraih dengan susah payah. Hal itu terjadi karena laga perdana memang selalu tidak mudah, sekalipun tim sudah melalukan persiapan.

Timnas Indonesia U-24

Pria yang juga menjabat direktur teknik PSSI itu mengatakan sangat mengapresiasi daya juang Timnas Indonesia U-24 saat melawan Kirgistan U-24. Pasalnya, para pemain dinilai mampu menerapkan instruksi untuk meraih kemenangan.

Indra Sjafri sendiri diketahui tak bisa membawa skuad terbaik Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022. Pasalnya, ajang itu tidak masuk kalender FIFA.

Alhasil, tidak semua pemain yang dibutuhkan dapat memperkuat Timnas Indonesia U-24. Sebab, kompetisi domestik tetap bergulir dan klub masih membutuhkan jasa pemain yang langganan timnas. Karena itu, hasil manis ini sangat disyukuri.

"Ini pertandingan pertama bagi kami, setiap turnamen laga pertama sangat penting bagi semua tim. Alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan," kata Indra Sjafri dalam konferensi pers, Selasa (19/9/2023).

"Terima kasih kepada semua pemain yang sudah berjuang hari ini dan memberikan tiga poin untuk bisa melangkah selanjutnya," lanjutnya.

