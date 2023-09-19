Hasil Timnas Arab Saudi U-24 vs Timnas Iran U-24 di Asian Games 2023: Skor Kacamata Bertahan hingga Laga Usai

TIMNAS Arab Saudi U-24 menghadapai Timnas Iran U-24 di ajang Asian Games 2023. Kedua kesebelasan saling berhadapan pada laga perdana mereka masing-masing di Grup B.

Bermain di Linping Sports Center Stadium, Hangzhou, Selasa (19/9/2023) malam WIB, Timnas Arab Saudi U-24 vs Timnas Iran U-24 berakhir imbang tanpa gol.

Jalannya pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup ketat sejak awal. Timnas Arab Saudi U-24 bermain cukup taktis untuk membongkar pertahanan Timnas Iran U-24.

Namun, lini pertahanan yang solid dari para pemain Timnas Iran U-24 masih sulit untuk ditembus. Tidak ada gol tercipta membuat skor kacamata bertahan hingga jeda.