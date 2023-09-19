Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Arab Saudi U-24 vs Timnas Iran U-24 di Asian Games 2023: Skor Kacamata Bertahan hingga Laga Usai

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |20:40 WIB
Hasil Timnas Arab Saudi U-24 vs Timnas Iran U-24 di Asian Games 2023: Skor Kacamata Bertahan hingga Laga Usai
Timnas Arab Saudi U-24 bermain imbang 1-1 kontra Iran U-24 (Foto: Instagram)
A
A
A

TIMNAS Arab Saudi U-24 menghadapai Timnas Iran U-24 di ajang Asian Games 2023. Kedua kesebelasan saling berhadapan pada laga perdana mereka masing-masing di Grup B.

Bermain di Linping Sports Center Stadium, Hangzhou, Selasa (19/9/2023) malam WIB, Timnas Arab Saudi U-24 vs Timnas Iran U-24 berakhir imbang tanpa gol.

Jalannya pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup ketat sejak awal. Timnas Arab Saudi U-24 bermain cukup taktis untuk membongkar pertahanan Timnas Iran U-24.

Namun, lini pertahanan yang solid dari para pemain Timnas Iran U-24 masih sulit untuk ditembus. Tidak ada gol tercipta membuat skor kacamata bertahan hingga jeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662403/kalender-multievent-olahraga-2026-tahun-sibuk-hadapi-pesta-kawasan-nba.webp
Kalender Multievent Olahraga 2026: Tahun Sibuk Hadapi Pesta Kawasan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/bek_persija_jakarta_jordi_amat_foto_persija.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persija vs Persijap di Super League Sore Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement