Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sepakbola Asian Games 2023: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |17:30 WIB
Sepakbola Asian Games 2023: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Timnas Kirgistan U-24 di laga pembuka Asian Games 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan memainkan laga perdana mereka di Grup F Asian Games 2023.

Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Kirgistan U-23 akan digelar di Stadion Zhejiang Normal University East, Jinhua, China, pada Selasa (19/9/2023) pukul 18.30 WIB. Kabar baik bagi para pecinta sepakbola Tanah Air karena pertandingan akan disiarkan secara live di RCTI!

Pasukan Indra Sjafri wajib meraih kemenangan atas Kirgistan U-24 di laga malam nanti. Kemenangan di laga perdana bisa membuka peluang pasukan Indra Sjafri untuk melaju ke babak berikutnya.

Sesuai regulasi, dua tim teratas di fase grup otomatis akan mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. Kemudian nantinya slot tersisa akan menjadi milik empat tim peringkat tiga terbaik.

Pada gelaran Asian Games 2023 kali ini pelatih Indra Sjafri memanggil 22 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia U-24. Namun, sang pelatih harus memutar otak lebih karena tidak semua pemain bisa dilepas klub mereka untuk Asian Games 2023 kali ini.

Salah satunya, Ramadhan Sananta tak jadi dibawa ke China karena tidak dilepas oleh klubnya yakni Persis Solo. Klub berjuluk Laskar Sambernyawa itu beralasan skuadnya mengalami krisis penyerang sehingga jasa striker 20 tahun itu sangat dibutuhkan untuk melakoni Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662407/mees-hilgers-resmi-gabung-agensi-kelas-dunia-siap-pindah-klub-tdx.webp
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Kelas Dunia, Siap Pindah Klub?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman.jpg
PSSI Perkenalkan John Herdman Sebagai Pelatih Timnas Indonesia 12 Januari 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement