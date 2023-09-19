Sepakbola Asian Games 2023: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan memainkan laga perdana mereka di Grup F Asian Games 2023.

Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Kirgistan U-23 akan digelar di Stadion Zhejiang Normal University East, Jinhua, China, pada Selasa (19/9/2023) pukul 18.30 WIB. Kabar baik bagi para pecinta sepakbola Tanah Air karena pertandingan akan disiarkan secara live di RCTI!

Pasukan Indra Sjafri wajib meraih kemenangan atas Kirgistan U-24 di laga malam nanti. Kemenangan di laga perdana bisa membuka peluang pasukan Indra Sjafri untuk melaju ke babak berikutnya.

Sesuai regulasi, dua tim teratas di fase grup otomatis akan mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. Kemudian nantinya slot tersisa akan menjadi milik empat tim peringkat tiga terbaik.

Pada gelaran Asian Games 2023 kali ini pelatih Indra Sjafri memanggil 22 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia U-24. Namun, sang pelatih harus memutar otak lebih karena tidak semua pemain bisa dilepas klub mereka untuk Asian Games 2023 kali ini.

Salah satunya, Ramadhan Sananta tak jadi dibawa ke China karena tidak dilepas oleh klubnya yakni Persis Solo. Klub berjuluk Laskar Sambernyawa itu beralasan skuadnya mengalami krisis penyerang sehingga jasa striker 20 tahun itu sangat dibutuhkan untuk melakoni Liga 1 2023-2024.