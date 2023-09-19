Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Ini: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |17:30 WIB
Live di RCTI Malam Ini: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023!
Timnas Indonesia U-24 menghadapi Kirgistan U-24 di laga pembuka Asian Games 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan perdana Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – di Asian Games 2023 akan disiarkan langsung RCTI pada Selasa (19/9/2023) mulai pukul 18.30 WIB.

Timnas Indonesia U-23 berganti menjadi U-24 pada Asian Games 2023. Sejatinya, ajang ini diselenggarakan pada 2022 lalu, namun ditunda setahun karena kasus Covid-19 yang tinggi di China pada tahun lalu.

Timnas Indonesia U-24

Karena tertunda setahun, maka batasan usia yang diperbolehkan untuk ajang ini pun ikut bertambah setahun. Pada dasarnya, kebanyakan pemain Timnas Indonesia U-24 adalah mereka yang membela Timnas Indonesia U-23 pada ajang-ajang sebelumnya.

Sejumlah penggawa SEA Games 2023 seperti Ernando Ari, Rizky Ridho dan Alfeandra Dewangga dipanggil untuk ajang ini. Mereka bertiga juga sebelumnya membela Timnas Indonesia U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada jeda internasional September 2023 lalu.

Namun sayang, beberapa pemain berhalangan tampil untuk laga pembuka ini. Ramadhan Sananta tidak dilepas Persis Solo yang mengalami krisis striker di tengah pagelaran Liga 1 2023-2024.

