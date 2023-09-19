Profil dan Biodata Egy Maulana Vikri, Pemain yang Bakal Gantiin Ramadhan Sananta di Asian Games 2022 U-24

TIMNAS Indonesia tampaknya memiliki perkembangan yang cukup pesat dari semua kelompok umur. Ini dibuktikan dengan banyak prestasi yang diraih, salah satunya berhasil berlaga di Asian Games 2022.

Berdasarkan hasil drawing, Indonesia masuk dalam Grup F bersama Kirgistan, Taiwan, dan Korea Utara. Dalam laga perdana, Skuad Garuda Muda akan melawan Kirgistan pada Selasa (19/9/2023).

Dari prediksi line up yang ada nama Egy Maulana Vikri masuk dalam jajaran pemain Skuad Garuda Muda. Pemain Dewa United ini pun diketahui beberapa kali membela Timnas Indonesia baik kelompok umur maupun senior.

Penasaran dengan profil dan biodata dari Egy Maulana Vikri? Yuk simak penjelasannya berikut ini.

Profil Egy Maulana Vikri

Egy Maulana Vikri diketahui sudah melalang buana di dunia si kulit bundar sedari kecil. Ini diketahui pemain sayap kanan Indonesia ini menjadi bagian Tasbi Soccer School Medan sejak umur 5 tahun.

7 musim belajar dengan Tasbi Soccer School, Egy pun melanjutkan pendidikan bolanya di SKO Ragunan pada 2013. Dua musim berlalu, pemain 23 tahun ini pun hijrah ke ASIOP Apacinti Football Academy pada 2015.

Semusim bermain dengan ASIOP, pemain kelahiran Medan ini kembali bergabung dengan SKO Ragunan pada 2016. Dari sini perjalanan karier Egy berhasil berkembang di kancah internasional.

Ini dibuktikan dengan pemain andalan Skuad Garuda ini menjadi bagian dari Lechia Gdansk, klub Divisi Kedua Polandia. Dua musim membela, akhirnya Egy memilih hengkang dan bergabung dengan FK Senica pada 2021.

Semusim kemudian, Egy hijrah ke Zlate Moravce, Divisi Pertama Slovakia pada 2022. setengah musim bermain, pemain kelahiran 7 Juli 2000 ini kembali ke Indonesia dan membela Dewa United.

Sementara karier nasional, Egy berhasil membela beberapa kelompok umur. Dimana dalam kelompok U-22 ia berhasil mencetak 1 gol dalam 1 pertandingan, U-19 mencatat 15 gol dalam 16 pertandingan, U-23 mencetak 3 gol dalam 15 pertandingan, sementara senior 6 gol dalam 18 pertandingan.