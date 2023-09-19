Profil Stadion Zhejiang Normal University, Tempat Bertanding Timnas Indonesia U-24 vs Kirgistan U-24 di Asian Games 2023

PROFIL Stadion Zhejiang Normal University akan dibahas dalam artikel ini. Stadion ini cukup menarik perhatian karena akan menjadi tempat bertanding Timnas Indonesia U-24 dan Kirgistan U-24 di Asian Games 2023.

Dilansir Ezhejiang, Senin (19/9/2023), stadion ini dibangun pada 2007 dan meliputi area seluas sekitar 93.540 meter persegi. Sebelumnya kota ini pernah menjadi tuan rumah Pertandingan Universitas Zhejiang ke-12 dan Kejuaraan Sepak Bola Universitas Zhejiang.

Untuk memenuhi syarat menjadi tuan rumah Asian Games, stadion seluas 9.212 meter persegi ini direnovasi mulai 31 Desember 2019 dengan total investasi sebesar 113,42 juta yuan ($17,45 juta). Stadion ini sekarang dapat menampung 12.273 orang.

Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F cabor sepakbola Asian Games 2023. Selain Kirgistan, mereka akan berhadapan dengan Timnas Korea Utara U-24 dan Timnas Taiwan U-24.

Laga melawan Kirgistan ini begitu penting bagi Timnas Indonesia kerana kemenangan di laga pertama akan memuluskan langkah menuju target lolos ke-16 besar.

Namun, Indra Sjafri selaku pelatih dipusingan oleh kondisi timnya yang tidak ideal. Banyak pemain yang absen karena berbagai alasan, seperti tidak dilepas klub atau terbang belakangan ke China.

Indra pun harus berpikir keras membuat strategi terbaik. Seandainya gagal menuai poin penuh, bukan tidak mungkin Garuda Muda harus berjuang lewat jalur peringkat tiga terbaik untuk lolos.