HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Menang Comeback 2-1 atas Real Sociedad, Carlo Ancelotti: Komitmen dan Tekad Jadi Kunci!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |14:48 WIB
Real Madrid Menang Comeback 2-1 atas Real Sociedad, Carlo Ancelotti: Komitmen dan Tekad Jadi Kunci!
Laga Real Madrid vs Real Sociedad di Liga Spanyol. (Foto: Reuters)
MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, membeberkan kunci sukses timnya menang comeback 2-1 atas Real Sociedad dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Dia menyebut ada 2 faktor yang menentukan kesuksesan itu, yakni komitmen dan tekad pemain.

Meski begitu, Ancelotti menyadari masalah yang ada pada Real Madrid. Dia pun cukup bersyukur karena tim besutannya bisa membalikkan keadaan. Bagi Ancelotti sendiri, Real Sociedad bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan.

Real Madrid

“Kami kebobolan tiga gol dari lima pertandingan yang kami mainkan, dan tertinggal di dalamnya. Kami harus mencegah hal itu terjadi karena sulit untuk bangkit kembali,” ujar Ancelotti, dikutip dari laman resmi Real Madrid, Senin (18/9/2023).

“Anda harus berusaha lebih keras, seperti yang kita lihat hari ini. Dan hari ini melawan tim yang memainkan sepakbola sangat bagus,” lanjutnya.

“Kami berhasil melakukannya berkat komitmen, energi, dan keinginan dari tim, yang telah terlihat di semua pertandingan ini. Kami mampu tampil dengan intensitas yang sulit ditahan oleh lawan kami selama 90 menit,” jelas Ancelotti.

Lebih lanjut, Ancelotti memberikan pendapatny mengenai jalannya pertandingan. Secara keseluruhan, mantan pelatih AC Milan ini cukup puas dengan performa yang dimainkan anak asuhnya.

“Babak pertama tidak buruk. Kami berupaya menekan jauh ke depan, namun lawan memainkan pertahanan yang sangat tinggi dan kami harus menyerang lebih langsung,” tutur Ancelotti.

“Pertandingan bagus, meski gol yang kami kebobolan terjadi dalam satu gerakan. Real Sociedad biasanya melakukan ini dan itu telah dibahas sebelum pertandingan,” lanjutnya.

“Lawan juga punya kualitas untuk melakukan ini dan mengejutkan kami. Kami punya banyak opsi dalam hal pemain yang bisa mencetak gol, tapi kami tidak boleh kebobolan dan tertinggal dalam pertandingan,” imbuh Ancelotti.

