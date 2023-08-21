5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila saat Kalahkan Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Pahlawan Kemenangan

Beckham Putra Nugraha termasuk pemain yang tampil menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia U-23 yang menggila saat mengalahkan Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023. Skuad Garuda Muda berhasil menang dengan skor tipis 1-0 pada laga Minggu 20 Agustus malam WIB, di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand.

Kemenangan itu membuka peluang Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Saat ini, anak asuh Shin Tae-yong mengoleksi tiga poin dan unggul dari dua pesaingnya, Kamboja serta Filipina, yang sama-sama mengoleksi satu angka.

Lantas, siapa saja yang tampil menggila saat Indonesia mengalahkan Timor Leste? Berikut ulasannya.

5. Ernando Ari Sutaryadi

Di atas kertas, Timor Leste memang bukan lawan sepadan buat Indonesia. Namun, mereka sempat merepotkan dengan melepas tujuh tembakan dan dua di antaranya tepat sasaran.

Pada momen itulah, Ernando tampil heroik. Ia menepis kedua tembakan tepat sasaran Timor Leste itu. Aksinya berarti penting untuk membawa Indonesia meraih kemenangan.

4. Alfeandra Dewangga

Masuknya Dewangga sebagai bek tengah cukup menguatkan lini pertahanan Indonesia. Tak hanya itu, pemain PSIS Semarang tersebut beberapa kali melepaskan bola daerah untuk mem-bypass pressing yang dilancarkan Timor Leste.

Tercatat, Dewa menjadi pemain terbanyak yang melepas operan di pertandingan tersebut dengan total 61 kali. Hal itu wajar mengingat perannya sebagai ball playing defender.