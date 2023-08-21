Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila saat Kalahkan Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Pahlawan Kemenangan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |00:01 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila saat Kalahkan Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Pahlawan Kemenangan
Beckham Putra Nugraha termasuk pemain yang tampil menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia U-23 yang menggila saat mengalahkan Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023. Skuad Garuda Muda berhasil menang dengan skor tipis 1-0 pada laga Minggu 20 Agustus malam WIB, di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand.

Kemenangan itu membuka peluang Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Saat ini, anak asuh Shin Tae-yong mengoleksi tiga poin dan unggul dari dua pesaingnya, Kamboja serta Filipina, yang sama-sama mengoleksi satu angka.

Lantas, siapa saja yang tampil menggila saat Indonesia mengalahkan Timor Leste? Berikut ulasannya.

5. Ernando Ari Sutaryadi

Ernando Ari

Di atas kertas, Timor Leste memang bukan lawan sepadan buat Indonesia. Namun, mereka sempat merepotkan dengan melepas tujuh tembakan dan dua di antaranya tepat sasaran.

Pada momen itulah, Ernando tampil heroik. Ia menepis kedua tembakan tepat sasaran Timor Leste itu. Aksinya berarti penting untuk membawa Indonesia meraih kemenangan.

4. Alfeandra Dewangga

Alfeandra Dewangga

Masuknya Dewangga sebagai bek tengah cukup menguatkan lini pertahanan Indonesia. Tak hanya itu, pemain PSIS Semarang tersebut beberapa kali melepaskan bola daerah untuk mem-bypass pressing yang dilancarkan Timor Leste.

Tercatat, Dewa menjadi pemain terbanyak yang melepas operan di pertandingan tersebut dengan total 61 kali. Hal itu wajar mengingat perannya sebagai ball playing defender.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651807/hasil-sepak-bola-putri-sea-games-2025-timnas-indonesia-dibantai-thailand-08-puv.webp
Hasil Sepak Bola Putri SEA Games 2025: Timnas Indonesia Dibantai Thailand 0-8
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/jonatan_christie_resmi_mendapat_dukungan_sponsor_d.jpg
Jonatan Christie Gaet Sponsor Elite untuk Modal Tempur di Level Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement