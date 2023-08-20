Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 di Ambang Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |22:30 WIB
Timnas Indonesia U-23 di Ambang Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023!
Timnas Indonesia U-23 di ambang kelolosan ke semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)
A
A
A

PELUANG Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 belum musnah. Harapan skuad Garuda Muda kembali hidup usai Timnas Kamboja U-23 dan Timnas Myanmar U-23 bermain imbang.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 takluk 1-2 dari Timnas Malaysia U-23 di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023, Jumat 18 Agustus 2023 malam WIB, di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand. Hasil itu mengancam peluang anak asuh Shin Tae-yong untuk lolos.

Timnas Myanmar U-23 bermain 1-1 dengan Timnas Kamboja U-23 (Foto: Twitter/@AFFPresse)

Sebab, hanya juara grup yang otomatis lolos ke babak semifinal. Satu tiket lagi akan diperebutkan oleh peringkat dua terbaik dari tiga grup yang ada.

Harapan hidup setelah Myanmar dan Kamboja bermain 1-1 di matchday dua Grup A. Kamboja kini mengumpulkan nilai empat, sementara Myanmar satu. Mengingat Grup A berisi empat negara, maka hasil melawan peringkat keempat tidak akan dihitung dalam penentuan runner-up terbaik.

Kamboja menang telak 5-0 atas Brunei Darussalam di partai pertama. Dengan aturan tersebut, maka mereka nantinya hanya akan mendapat satu poin. Sementara itu, Myanmar sejauh ini baru memetik satu poin jika hasil melawan Brunei nanti tidak dihitung.

Hal itu tentu menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Beckham Putra dan kawan-kawan memetik kemenangan dengan skor 1-0 untuk finis sebagai runner-up Grup B.

Halaman:
1 2
      
