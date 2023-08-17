5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Siap Menggila Lawan Malaysia di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Faktor Penentu!

Timnas Indonesia U-23 bakal hadapi Malaysia U-23 di laga pembuka Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

SEBANYAK lima alasan Timnas Indonesia U-23 siap menggila lawan Malaysia di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah faktor penentu.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – akan tampil di ajang Piala AFF U-23 2023 yang akan dimulai pada hari Kamis (17/8/2023) ini. Laga pertama untuk Timnas Indonesia U-23 adalah menghadapi Malaysia pada Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 diharapkan untuk meraih hasil maksimal dalam laga ini. Setidaknya, ada lima alasan yang bisa melatarbelakangi harapan tersebut.

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Siap Menggila Lawan Malaysia di Piala AFF U-23 2023

5. Peraih Emas SEA Games 2023





Timnas Indonesia U-23 berangkat sebagai peraih emas dari SEA Games 2023 lalu. Tak ayal, situasi ini pun membuat Garuda Muda diunggulkan menjadi juara di Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23 diperhitungkan sebagai unggulan bersama Thailand selaku tuan rumah. Setelah kedua negara tersebut, ada Vietnam yang juga punya kans besar menjadi juara.

4. Banyak Pemain SEA Games 2023 yang Ambil Bagian





Timnas Indonesia U-23 tidak akan diperkuat oleh sejumlah pemain bintang seperti Marselino Ferdinan atau Rizky Ridho. Namun demikian, masih banyak personel dari SEA Games 2023 yang ikut serta dalam skuad.

Di lini pertahanan, ada Ernando Ari, Muhammad Ferarri hingga Alfeandra Dewangga. Sedangkan di lini tengah ke depan, ada Beckham Putra, Titan Agung hingga Ramadhan Sananta yang notabenenya adalah top skor SEA Games 2023 dengan catatan lima gol.