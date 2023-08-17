Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Selebrasi Ikonik Tokoh Pahlawan Marvel yang Ditiru Lionel Messi di Inter Miami FC, Nomor 1 ala Spider-Man

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |03:03 WIB
3 Selebrasi Ikonik Tokoh Pahlawan Marvel yang Ditiru Lionel Messi di Inter Miami FC, Nomor 1 ala Spider-Man
Lionel Messi lakukan selebrasi ala Spider-Man (Foto: Instagram/intermiamicf)
A
A
A

SEBANYAK 3 selebrasi ikonik tokoh pahlawan Marvel yang ditiru Lionel Messi di Inter Miami FC menarik untuk diulas. Pemain yang tumbuh bersama Barcelona ini tengah menghadapi hari-hari yang menyenangkan di klub barunya.

Sejak debut bersama Inter Miami FC, Lionel Messi telah mengoleksi sembilan gol dalam enam pertandingan, termasuk gol terbarunya dalam laga Piala Liga melawan Philadelphia Union.

Lionel Messi

Menariknya, setiap mencetak gol Messi kerap melakukan selebrasi unik. Ini 3 selebrasi ikonik tokoh pahlawan Marvel yang ditiru Lionel Messi di Inter Miami FC.

3. Selebrasi Thor

Lionel Messi

Bintang sepak bola asal Argentina ini mengawali debutnya dengan melawan Atlanta United pada 25 Juli lalu. Dalam pertandingan tersebut, Messi yang berhasil mencetak gol ke gawang lawan melakukan selebrasi ikonik dari karakter Thor, Dewa Petir, yang tengah memanggil palunya yakni Mjolnir.

Selebrasi tersebut pun menyulut komentar para penggemar dan mereka menunggu untuk melihat trend itu lagi.

2. Selebrasi Black Panther

Lionel Messi

Benar saja, trend selebrasi dengan gaya ikonik pahlawan super dari Marvel pun berlanjut pada pertandingan selanjutnya. Dalam laga melawan Orlando City di babak 32 besar, setelah mencetak gol Lionel Messi berpose dengan menyilangkan tangan di depan dada persis seperti yang dilakukan oleh Black Panther.

Halaman:
1 2
      
