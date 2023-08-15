Kisah Persib Bandung Tahun 1970-an yang Pernah Terpuruk di Kompetisi namun Berjaya di Turnamen

Kisah Persib Bandung Tahun 1970-an yang Pernah Terpuruk di Kompetisi, namun Berjaya di Turnamen. (Foto: Laman resmi Persib)

KISAH Persib Bandung tahun 1970-an yang pernah terpuruk di kompetisi namun berjaya di turnamen akan diulas di artikel ini. Persib Bandung adalah salah satu klub sepakbola terbesar di Indonesia dengan sejarah yang sangat panjang.

Sejak berdiri pada 1933, Persib langsung menjadi tim papan atas dengan menjadi tiga kali menjadi runner up Kompetisi Perserikatan pada 1933, 1934 dan 1936. Barulah pada tahun 1939, Persib berhasil menjadi juara.

Singkat cerita, Persib sempat mengalami penurunan prestasi pasca kemerdekaan Indonesia. Hingga pada akhir 1950-an, Persib kembali menjadi tim yang disegani.

Memasuki 1960-an, Persib akhirnya kembali meraih juara Kompetisi Perserikatan pada 1961. Sayang, setelah itu Persib mengalami pasang surut penampilan dan hanya mampu menjadi runner-up di tahun 1966.

Dalam buku Lintas Sejarah Persib karya Risnandar Soendoro, disebutkan bahwa memasuki era 1970 -an, Persib memasuki fase terburuk dalam sejarah tim. Ya, pada era itu Persib terlempar dari jajaran tim papan atas Kompetisi Perserikatan.

Terlebih pada 1978, Persib benar-benar berada di titik terendah di mana pada tahun tersebut, Persib bisa dikatakan terdegradasi.

Pada tahun tersebut, PSSI telah memberlakukan sistem kasta dalam kompetisi, dimana hanya ada lima tim yang diperkenankan bermain di divisi utama.