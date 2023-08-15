Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Persib Bandung Tahun 1970-an yang Pernah Terpuruk di Kompetisi namun Berjaya di Turnamen

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |04:04 WIB
Kisah Persib Bandung Tahun 1970-an yang Pernah Terpuruk di Kompetisi namun Berjaya di Turnamen
Kisah Persib Bandung Tahun 1970-an yang Pernah Terpuruk di Kompetisi, namun Berjaya di Turnamen. (Foto: Laman resmi Persib)
A
A
A

KISAH Persib Bandung tahun 1970-an yang pernah terpuruk di kompetisi namun berjaya di turnamen akan diulas di artikel ini. Persib Bandung adalah salah satu klub sepakbola terbesar di Indonesia dengan sejarah yang sangat panjang.

Sejak berdiri pada 1933, Persib langsung menjadi tim papan atas dengan menjadi tiga kali menjadi runner up Kompetisi Perserikatan pada 1933, 1934 dan 1936. Barulah pada tahun 1939, Persib berhasil menjadi juara.

Singkat cerita, Persib sempat mengalami penurunan prestasi pasca kemerdekaan Indonesia. Hingga pada akhir 1950-an, Persib kembali menjadi tim yang disegani.

Memasuki 1960-an, Persib akhirnya kembali meraih juara Kompetisi Perserikatan pada 1961. Sayang, setelah itu Persib mengalami pasang surut penampilan dan hanya mampu menjadi runner-up di tahun 1966.

Dalam buku Lintas Sejarah Persib karya Risnandar Soendoro, disebutkan bahwa memasuki era 1970 -an, Persib memasuki fase terburuk dalam sejarah tim. Ya, pada era itu Persib terlempar dari jajaran tim papan atas Kompetisi Perserikatan.

Logo Persib Bandung

Terlebih pada 1978, Persib benar-benar berada di titik terendah di mana pada tahun tersebut, Persib bisa dikatakan terdegradasi.

Pada tahun tersebut, PSSI telah memberlakukan sistem kasta dalam kompetisi, dimana hanya ada lima tim yang diperkenankan bermain di divisi utama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/51/3048507/10-perbedaan-sepakbola-dan-futsal-yang-perlu-diketahui-nomor-1-mirip-basket-bNQZzEReRT.jpg
10 Perbedaan Sepakbola dan Futsal yang perlu Diketahui, Nomor 1 Mirip Basket!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/49/2995278/kisah-osas-saha-pemain-naturalisasi-timnas-indonesia-asal-nigeria-ini-sudah-bermain-di-16-klub-liga-indonesia-ADZLw5WYun.jpg
Kisah Osas Saha, Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Asal Nigeria Ini Sudah Bermain di 16 Klub Liga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980662/5-stadion-sepakbola-dengan-pemandangan-terindah-nomor-1-punya-negara-tetangga-uzokrogd68.jpg
5 Stadion Sepakbola dengan Pemandangan Terindah, Nomor 1 Punya Negara Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/51/2933927/asal-muasal-rivalitas-messi-dan-ronaldo-j9vDs5fItP.jpg
Asal Muasal Rivalitas Messi dan Ronaldo
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/11/1649155/jean-paul-van-gastel-komentari-rumor-giovanni-van-bronckhorst-latih-timnas-indonesia-uik.jpg
Jean Paul Van Gastel Komentari Rumor Giovanni Van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pelatih_psim_yogyakarta_jean_paul_van_gastel.jpg
PSIM Yogyakarta Ancam Rusak Pesta Ulang Tahun Persija Jakarta di SUGBK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement