HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Betah di Bayern Munich, Benjamin Pavard Beri Sinyal Ingin Gabung Manchester United

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |00:03 WIB
MUNICH - Pemain Bayern Munich, Benjamin Pavard dikabarkan ingin meninggalkan Allianz Arena di bursa transfer musim panas 2023. Menariknya, Pavard pun memiliki satu klub yang sangat ingin dibelanya usai meninggalkan Bayern, tim tersebut adalah Manchester United.

Kabar keinginan Pavard meninggalkan Bayern pun sudah dikonfirmasi oleh pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano. Romano pun mengatakan Pavard sangat ingin mencoba bermain di Liga Inggris, khususnya bermain bersama Setan Merah –julukan Man United.

"Benjamin Pavard, terbuka untuk meninggalkan Bayern musim panas ini dan tertarik pindah ke Manchester United," tulis Romano di akun twitter @FabrizioRomano, Sabtu (12/8/2023).

"Dia ingin bergabung dengan klub dan mencoba pengalaman Liga Inggris," sambungnya.

Benjamin Pavard

Akan tetapi, jalan Pavard tidak akan mulus mengingat Setan Merah -julukan Manchester United- juga sedang membidik pemain lain untuk menambah kuat lini pertahanan. Pavard akan bersaing dengan Jean Clair Todibo (OGC Nice), dan Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).

"Erik Ten Hag (pelatih Manchester United) akan segera memutuskan opsi favorit antara Pavard dan Todibo; opsi cadangan, Tapsoba," imbuh Romano.

Halaman:
1 2
      
