West Ham Tawarkan Rp1,1 Triliun untuk Rekrut Harry Maguire dan Scott McTominay dari Manchester United

LONDON – West Ham United bergerak aktif di sisa waktu bursa transfer musim panas ini. Terbaru, klub berjuluk The Hammers itu dilaporkan memberikan tawaran tinggu kepada Manchester United untuk Harry Maguire dan Scott McTominay.

West Ham menyetujui kesepakatan senilai 35 juta poundsterling (Rp675 miliar) untuk gelandang Ajax, Edson Alvarez. Sang pemain diharapkan menjalani pemeriksaan medis dalam waktu dekat.

Dilansir dari The Sun, Selasa (8/8/2023), West Ham diklaim membuat penawaran ganda untuk dua pemain Man United, yaitu bek tengah Harry Maguire dan gelandang Scott McTominay. Masing-masing pemain dihargai sekitar 30 juta poundsterling (Rp582 miliar).

Tim asal London Timur itu sekarang menunggu tanggapan dari Man United. Adapun pelatih West Ham, David Moyes, merupakan pengagum kedua pemain Man United itu. Maguire dan McTominay merupakan prioritas transfer utamanya pada musim panas ini.

Setelah tawaran awal sebesar 20 juta poundsterling (Rp388 miliar) ditolak Man United, West Ham kini telah meningkatkan tawaran untuk merekrut Maguire. The Hammers juga dilaporkan sedang bernegosiasi soal gaji.

Maguire direkrut Man United dari Leicester City pada 2019 lalu. Performanya terus mengalami penurunan di Old Trafford. Bek tengah berusia 30 tahun itu tampaknya tidak menjadi pilihan utama Man United era Erik ten Hag. Dia hanya bermain sebanyak delapan kali di Liga Inggris musim lalu.