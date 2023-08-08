Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Rasmus Hojlund Resmi Gabung Man United, Ini Line Up Mengerikan Skuad Erik ten Hag!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |01:15 WIB
Rasmus Hojlund Resmi Gabung Man United, Ini Line Up Mengerikan Skuad Erik ten Hag!
Rasmus Hojlund bisa menjawab problem lini depan Man United (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)
A
A
A

MANCHESTER - Manchester United resmi mendatangkan Rasmus Hojlund dari Atalanta di bursa transfer musim panas 2023. Kedatangan striker asal Denmark itu tentu saja semakin menambah kekuatan Iblis Merah asuhan Erik ten Hag.

Hojlund langsung diperkenalkan oleh Man United pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam WIB di Stadion Old Trafford. Striker berusia 20 tahun itu keluar dari lorong ganti menuju lapangan, jelang laga uji coba kontra RC Lens.

Rasmus Hojlund diperkenalkan ke publik Old Trafford (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Akan tetapi, Hojlund tidak dipasang pada pertandingan itu. Dia murni hanya diperkenalkan kepada publik. Lagipula, sang pemain ternyata sedang mengalami cedera ringan pada sesi latihan terakhir bersama Atalanta.

Walau begitu, kehadiran Hojlund bisa membuat lini depan Iblis Merah kian mengerikan. Betapa tidak, striker berbanderol 75 juta poundsterling (setara Rp1,25 triliun) cukup rajin mencetak gol.

Musim lalu, Hojlund mengoleksi 10 gol dan empat assist dalam 34 penampilan buat Atalanta. Lebih hebatnya lagi, dia mengemas enam gol dalam enam pertandingan bersama Timnas Denmark sejak debut pada 2022!

Catatan tersebut jelas cukup apik untuk seorang striker berusia 20 tahun. Hojlund mungkin tidak akan langsung bisa menyamai catatan gol penyerang-penyerang tajam di Liga Inggris. Namun, dia dapat menjadi lumbung gol baru Man United.

Halaman:
1 2
      
