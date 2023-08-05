4 Pemain yang Cetak Gol Paling Banyak Menggunakan Kepala, Nomor 1 Raja Sundulan!

BERIKUT empat pemain yang cetak gol paling banyak menggunakan kepala. Mereka-mereka ini adalah rajanya sundulan kepala di kancah sepakbola dunia.

Sundulan merupakan salah satu cara mencetak gol dengan indah dalam suatu pertandingan sepakbola. Sebab, tidak mudah untuk menyambut bola di udara, lalu membelokkannya ke dalam gawang.

Maka, gol-gol dengan sundulan amat layak untuk dikagumi. Berikut daftar pencetak gol sundulan terbanyak di dunia sepakbola, dikutip dari Sportskeeda, Sabtu (5/8/2023):

4. Pele (124 gol)

Rajanya sepakbola dunia, demikian biasa Pele disebut. Kendati tubuhnya terhitung mungil, legenda sepakbola asal Brasil itu sanggup menjaringkan hingga 124 gol sepanjang kariernya lewat sundulan kepala.

Wajar bila kemudian Pele ditangisi banyak orang ketika kembali ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Aksi-aksinya di lapangan begitu membekas di ingatan banyak orang, terutama masyarakat Brasil.

3. Carlos Alonso Gonzalez (125 gol)

Pemain yang akrab disapa Santillana ini adalah pencetak gol terbanyak kedua dari sundulan. Legenda sepakbola Spanyol ini bahkan hanya unggul satu buah gol saja dari Pele, yakni 125 gol.

Berbeda dengan Pele, mantan striker Real Madrid ini memang terkenal dengan kemampuan duel udaranya. Sundulan-sundulan mautnya menjadi senjata ampun bagi setiap kesebelasan yang dibela.