HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mantan Penggawa Real Madrid James Rodriguez Berlabuh di Sao Paulo dengan Status Bebas Transfer

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |02:11 WIB
Mantan Penggawa Real Madrid James Rodriguez Berlabuh di Sao Paulo dengan Status Bebas Transfer
James Rodriguez/Foto: Reuters
A
A
A

MANTAN pemain Real Madrid, James Rodriguez, dikabarkan merapat ke klub Brasil Sao Paulo untuk musim 2023-2024. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis Fabrizio Romano.

Gelandang Kolombia itu menerima tawaran El Tricolor, julukan Sao Paulo, untuk kontrak selama dua tahun. James Rodriguez diboyong ke Brasil dengan status bebas transfer.

 James Rodriguez

“James Rodríguez berkata 'ya' untuk proposal Sao Paulo. El Tricolor selangkah lagi merekrut gelandang Kolombia. Perwakilan atlet dan dewan direksi klub ingin menutup semuanya hingga besok atlet bisa berangkat Brasil," kata jurnalis Fabrizio Romano.

Bintang Kolombia itu tidak memiliki klub atau free agent setelah kontraknya dengan Olympiacos habis pada 30 juni 2023. Sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Sao Paulo, ia sempat ditawari bermain di Major League Soccer (MLS), namun menolaknya.

 BACA JUGA:

Jika kepindahan ini resmi, James akan kembali ke sepakbola Amerika Selatan setelah 13 tahun. Terakhir kali ia bermain di Amerika Latin untuk klub CA Banfield di Argentina.

James Rodriguez memiliki karier yang cemerlang di sepakbola. Terhitung, ia telah malang melintang di sepakbola Eropa.

Halaman:
1 2
      
