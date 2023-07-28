5 Klub Sepakbola Paling Boros di Bursa Transfer Musim Panas Sejauh Ini, Nomor 1 Boyong 2 Bintang Mahal!

INILAH 5 klub sepakbola paling boros di bursa transfer musim panas sejauh ini. Bursa transfer musim panas 2023 telah berlangsung dan sudah banyak klub yang menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan pemain baru.

Bursa transfer musim panas memang sangat menarik bagi penggemar sepakbola. Pasalnya di musim ini klub dari berbagai dunia berlomba untuk memperkuat skuad mereka. Namun, tidak semua klub memiliki kendali akan pengeluaran mereka.

Beberapa klub justru boros dalam membelanjakan pemain untuk memperkuat klub mereka. Terdapat 5 klub sepakbola paling boros di bursa transfer musim panas sejauh ini:

5. Liverpool





Liverpool juga merupakan klub sepakbola yang aktif dalam bursa transfer musim panas. Mereka telah menghabiskan lebih dari 112 juta euro pada musim 2023 ini.

Beberapa pemain andalan seperti Dominik Szoboszlai (70 juta euro) dan Alexis Mac Allister (42 juta euro) membuat Liverpool menempati klub terboros musim ini.

4. Al-Hilal





Al-Hilal, klub Liga Arab Saudi, telah menghabiskan 118 juta euro pada bursa transfer musim panas 2023. Al-Hilal memang tidak takut membelanjakan pemain hebat untuk memperkuat timnya.

Pada bursa transfer kali ini Al-Hilal memboyong Ruben Neves (55 juta euro), Kalidou Koulibaly (23 juta euro), dan Sergej Milinkovic-Savic (40 juta euro).