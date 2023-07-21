Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Klaim Dirinya Bangkitkan Liga Italia dari Kematian Kala Gabung Juventus, Cristiano Ronaldo Malah Dicibir Pencinta Sepakbola

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:36 WIB
Klaim Dirinya Bangkitkan Liga Italia dari Kematian Kala Gabung Juventus, Cristiano Ronaldo Malah Dicibir Pencinta Sepakbola
Cristiano Ronaldo klaim bangkitkan liga Italia dari kematian/Foto: Reuters
MEGABINTANG sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo, mengklaim bahwa dirinya lah yang telah membangkitkan Liga Italia dari kematian kala bergabung dengan Juventus pada 2018 silam. Akan tetapi, klaim sepihak yang dilontarkan oleh CR7, julukannya, malah dicibir pecinta sepakbola.

Dia melontarkan pernyataan angkuh tentang dirinya sebelum pertandingan persahabatan antara timnya, Al Nassr dengan Celta Vigo di Estadio Algarve, Portugal, pada Selasa, 18 Juli 2023 lalu. Pertama, dia mengatakan bahwa kedatangannya ke Liga Arab Saudi telah menarik minat dan membuka jalan bagi para bintang-bintang Eropa untuk bergabung ke sana.

cristiano ronaldo

Kemudian, pemain berusia 38 tahun itu menyebut bahwa Liga Arab Saudi lebih baik dari MLS yang seakan menyindir kepindahan rivalnya, Lionel Messi, ke Inter Miami pada musim panas ini. Lalu, dia menilai bahwa dirinya telah menghidupkan kembali Liga Italia ketika bergabung dengan Bianconeri, julukan Juventus, pada 2018 silam.

"Ketika saya bergabung dengan Juventus, Liga Italia sudah mati. Dan kemudian setelah saya datang, itu hidup kembali, ke mana pun Cristiano pergi, dia menghasilkan minat yang lebih tinggi,” kata Ronaldo, Senin (17/7/023).

Komentarnya itu pun mendapat ejekan dari para netizen pecinta sepakbola di seluruh dunia. Para warganet mengatakan bahwa Ronaldo memang membuat Liga Italia hidup kembali karena dominasi Juventus perlahan-lahan runtuh sejak kedatangannya sehingga membuat tim-tim lain menjadi kompetitif.

"Dia benar tentang satu hal. Ketika dia bergabung dengan Liga Italia itu sudah mati dan Juve telah memenangkan 7 gelar berturut-turut. Berkat dia, orang lain memenangkan liga untuk sebuah perubahan,” tulis salah seorang netizen di Twitter, yang dikutip dari Daily Star, Kamis (20/7/2023).

"Ya, Cristiano. Anda benar. Anda memang menghidupkan kembali Liga Italia. Anda membuatnya kompetitif lagi dengan melumpuhkan Juve secara finansial dan taktis yang, sebelum Anda tiba, memiliki kepastian gelar seperti Bayern (Munich),” cuit netizen lainnya.

Halaman:
1 2
      
