Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jika Harry Kane Datang, Manchester United Bisa Jauh Lebih Mudah Menang dan Bersaing

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |04:20 WIB
Jika Harry Kane Datang, Manchester United Bisa Jauh Lebih Mudah Menang dan Bersaing
Harry Kane kala membela Tottenham Hotspur. (Foto: Instagram/@hm_son7)
A
A
A

NAMA bintang Tottenham Hotspur, Harry Kane tengah dikaitkan erat dengan sejumlah klub elite Eropa di bursa transfer musim panas 2023 ini, termasuk Manchester United. Jika benar bisa mendapatkan Kane, Man United pun diyakini bisa jauh lebih mudah menang dan bersaing di musim depan.

Pandangan itu disampaikan oleh eks bintang Man United, Wayne Rooney. Dia memberi dukungan penuh kepada Man United untuk mendaratkan striker bintang asal Inggris itu ke Old Trafford.

Harry Kane

Meski begitu, Rooney sadar bahwa mendapatkan jasa Kane bukanlah hal mudah. Sebab, Tottenham sendiri dipastikan tak mau kehilangan bomber bintangnya itu.

"Jika Manchester United memiliki Harry Kane, maka itu memberi peluang mereka untuk menang, dan bersaing, jauh lebih mudah,” ujar Wayne Rooney, dikutip dari Evening Standard, Jumat (21/7/2023).

“Tapi di mana itu terjadi, masih harus dilihat,” lanjutnya.

Harry Kane sendiri sudah memainkan peran penting di skuad Tottenham sejak resmi datang ke tim itu pada 2011. Dia selalu jadi andalan dalam mencetak gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639783/tren-positif-sepak-bola-putri-solo-pecah-rekor-peserta-2-sekolah-amankan-tahta-juara-vgd.webp
Tren Positif Sepak Bola Putri Solo: Pecah Rekor Peserta, 2 Sekolah Amankan Tahta Juara
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/aldila_sutjiadi_kanan_bersama_janice_tjen.jpg
Juara Bareng Janice Tjen di Chennai Open 2025, Aldila Sutjiadi Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement