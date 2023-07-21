Jika Harry Kane Datang, Manchester United Bisa Jauh Lebih Mudah Menang dan Bersaing

NAMA bintang Tottenham Hotspur, Harry Kane tengah dikaitkan erat dengan sejumlah klub elite Eropa di bursa transfer musim panas 2023 ini, termasuk Manchester United. Jika benar bisa mendapatkan Kane, Man United pun diyakini bisa jauh lebih mudah menang dan bersaing di musim depan.

Pandangan itu disampaikan oleh eks bintang Man United, Wayne Rooney. Dia memberi dukungan penuh kepada Man United untuk mendaratkan striker bintang asal Inggris itu ke Old Trafford.

Meski begitu, Rooney sadar bahwa mendapatkan jasa Kane bukanlah hal mudah. Sebab, Tottenham sendiri dipastikan tak mau kehilangan bomber bintangnya itu.

"Jika Manchester United memiliki Harry Kane, maka itu memberi peluang mereka untuk menang, dan bersaing, jauh lebih mudah,” ujar Wayne Rooney, dikutip dari Evening Standard, Jumat (21/7/2023).

“Tapi di mana itu terjadi, masih harus dilihat,” lanjutnya.

Harry Kane sendiri sudah memainkan peran penting di skuad Tottenham sejak resmi datang ke tim itu pada 2011. Dia selalu jadi andalan dalam mencetak gol.