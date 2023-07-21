Dukung Harry Kane Cabut dari Tottenham Hotspur, Wayne Rooney: Idealnya Gabung Manchester United

LEGENDA Manchester United, Wayne Rooney, mendukung Harry Kane untuk segera meninggalkan Tottenham Hotspur. Menurutnya, Harry Kane pantas bermain bersama Man United.

Masa depan Harry Kane di Tottenham memang tengah dispekulasikan di musim panas 2023 ini. Namanya tengah dikaitkan dengan sejumlah klub elited, di antaranya ada Manchester United dan Bayern Munich.

Rooney pun masih berharap Man United bisa mendatangkan Kane di bursa transfer musim panas ini. Tentu saja, hal itu tak terlepas dari bakat gemilang Harry Kane.

“Bagi saya, Harry Kane akan menjadi pemain yang ideal untuk pergi dan bergabung dengan Man United,” ujar Rooney, dikutip dari Evening Standard, Jumat (21/7/2023).

Kans Kane untuk hijrah ke tim lain pun terbuka lebar. Sebab, kontraknya akan segera habis. Kontrak Kane kini tinggal tersisa 12 bulan atau tepatnya akan berakhir pada Juni 2024.