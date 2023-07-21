Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dukung Harry Kane Cabut dari Tottenham Hotspur, Wayne Rooney: Idealnya Gabung Manchester United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |00:04 WIB
Dukung Harry Kane Cabut dari Tottenham Hotspur, Wayne Rooney: Idealnya Gabung Manchester United
Harry Kane kala membela Tottenham Hotspur. (Foto: Instagram/@harrykane)
A
A
A

LEGENDA Manchester United, Wayne Rooney, mendukung Harry Kane untuk segera meninggalkan Tottenham Hotspur. Menurutnya, Harry Kane pantas bermain bersama Man United.

Masa depan Harry Kane di Tottenham memang tengah dispekulasikan di musim panas 2023 ini. Namanya tengah dikaitkan dengan sejumlah klub elited, di antaranya ada Manchester United dan Bayern Munich.

Harry Kane

Rooney pun masih berharap Man United bisa mendatangkan Kane di bursa transfer musim panas ini. Tentu saja, hal itu tak terlepas dari bakat gemilang Harry Kane.

“Bagi saya, Harry Kane akan menjadi pemain yang ideal untuk pergi dan bergabung dengan Man United,” ujar Rooney, dikutip dari Evening Standard, Jumat (21/7/2023).

Kans Kane untuk hijrah ke tim lain pun terbuka lebar. Sebab, kontraknya akan segera habis. Kontrak Kane kini tinggal tersisa 12 bulan atau tepatnya akan berakhir pada Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1640017/kenapa-timnas-indonesia-u17-coret-pemain-diaspora-nicholas-mjosund-yjs.webp
Kenapa Timnas Indonesia U-17 Coret Pemain Diaspora Nicholas Mjosund?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/timnas_indonesia_u_22.jpg
PSSI All Out Dukung Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement