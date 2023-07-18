Lionel Messi Gabung Inter Miami, Bos MLS Yakin Pamor Liga Amerika Serikat Makin Bagus

MIAMI - Bergabung Lionel Messi ke Inter Miami ternyata disambut baik oleh pihak Major League Soccer (MLS). Sebab menurut Komisaris MLS, Don Garber, kehadiran Messi bakal meningkatkan pamor Liga Amerika Serikat sehingga banyak pemain top dunia yang ikut bergabung dengan kompetisi tersebut.

Sebagaimana diketahui, bintang Timnas Argentina itu diboyong Inter Miami dari Paris Saint Germain (PSG). Messi menandatangani kontrak dengan durasi dua musim, yakni sampai 2025.

Hadirnya Messi membuat Don Garber percaya pasti bakal makin banyak pemain-pemain kelas dunia yang akan merapat ke MLS. Pasalnya, kehadiran Messi menandakan MLS bisa menjadi liga tujuan selanjutnya para pesepakbola dunia dalam menambah pengalaman karier.

"Kami tidak ragu bahwa Lionel akan menunjukkan dunia bahwa MLS bisa menjadi liga pilihan untuk pemain terbaik dalam permainan," kata Don Garber dilansir dari tuttomercato, Selasa (18/7/023).

Pria berusia 65 tahun itu mengatakan sangat antusias dengan kedatangan Messi di MLS. Sebab, aksi-aksi pemain itu pastinya akan memberikan warna dalam kompetisi sepak bola Amerika Serikat.