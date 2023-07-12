Advertisement
LIGA INGGRIS

Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister Belum Cukup, Liverpool Sediakan Rp977 Miliar untuk Gaet Gelandang Lagi

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |04:07 WIB
Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister Belum Cukup, Liverpool Sediakan Rp977 Miliar untuk Gaet Gelandang Lagi
Romeo Lavia dikaitkan dengan Liverpool (Foto: Twitter/premierleague)
A
A
A

DOMINIK Szoboszlai dan Alexis Mac Allister belum cukup, Liverpool sediakan Rp977 miliar atau 50 juta poundsterling untuk gaet gelandang lagi. Menurut kabar, pelatih Jurgen Klopp menginginkan Romeo Lavia dari Southampton.

Lavia kerap dikaitkan dengan klub-klub top pada bursa transfer musim panas ini. Liverpool merupakan salah satunya dan mereka bahkan bersedia menebus Lavia seharga 50 juta poundsterling (Rp977,8 miliar) dari Southampton.

 Romeo Lavia

"Kesepakatan pribadi antara Lavia dan Liverpool sepertinya tidak akan menjadi masalah karena gelandang 19 tahun itu menginginkan hengkang," dikutip dari Express, Senin (10/7/2023).

"Hanya saja, Liverpool masih belum mencapai kesepakatan terkait biaya dengan Southampton," lanjutnya.

Sebelumnya, The Reds – julukan Liverpool – sudah berhasil mendatangkan dua gelandang pada bursa transfer musim panas ini. Namun, Klopp masih belum puas dan Liverpool masih dikaitkan dengan beberapa nama gelandang.

Liverpool sebelumnya sudah memboyong Alexis Mac Allister dari Brightong & Hove Albion dan juga Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig. Tambahan satu gelandang lagi dipercaya bisa membuat Liverpool kompetitif baik di kompetisi domestik maupun Eropa.

Halaman:
1 2
      
