Romelu Lukaku Jadi Buruan Utama Inter Milan, Siapkan Striker Arsenal sebagai Cadangan

INTER Milan dikabarkan tengah berusaha untuk mencari ujung tombak guna mengarungi musim depan. Hal tersebut mereka lakukan untuk berjaga-jaga jika gagal mendatangkan Romelu Lukaku secara permanen.

Sebagaimana diketahui, Lukaku kini sudah kembali berstatus sebagai pemain Chelsea FC. Inter Milan yang puas dengan performa penyerang asal Belgia itu selama masa pinjaman berniat untuk mendatangkannya secara permanen.

Jika memang nantinya mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk memboyong Lukaku, Inter Milan dikabarkan akan mencoba mendatangkan penyerang Arsenal.

"Menurut Il Corriere dello Sport, penyerang Arsenal, Folarin Balogun, termasuk dalam salah satu opsi Inter MIlan jika mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk Romelu Lukaku," dikutip dari Football Italia, Senin (10/7/2023).

"The Nerazzurri, julukan Inter Milan, berharap bisa mendatangkan penyerang Belgia ke Stadio Meazza untuk ketiga kalinya. Akan tetapi, Chelsea meminta pembelian permanen sebesar 45 juta poundsterling," lanjutnya.

Adapun Inter Milan hanya mampu memboyong Lukaku dengan biaya yang diminta itu jika sang penjaga gawang, Andre Onana, bergabung ke Manchester United. Dana yang didapatkan dari penjualan sang kiper itu nantinya bisa dialokasikan untuk mendatangkan Lukaku.