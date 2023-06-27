Francesco Totti Beri Kode Kembali ke AS Roma, Siap Bantu Jose Mourinho Bawa Giallorossi Berjaya?

Francesco Totti beri kode bakal balik ke AS Roma (Foto: Instagram/francescototti)

LEGENDA AS Roma, Francesco Totti memberikan kode bakal kembali ke Giallorossi -julukan AS Roma. Dia mengaku tidak akan menolak jika mendapatkan tawaran untuk menjadi direktur dan membantu AS Roma untuk tampil trengginas di musim 2023-2024 mendatang.

Sebagaimana diketahui, Francesco Totti merupakan legenda hidup AS Roma. Selama berkarier sebagai pesepakbola, Totti tidak pernah memperkuat klub lain selain Giallorossi.

Baca Juga:

Bahkan, Francesco Totti mendapat julukan Pangeran Roma dari penggemar Giallorossi. Tercatat, dia telah tampil sebanyak 785 pertandingan di semua kompetisi dan mengemas 307 gol serta 209 assist untuk AS Roma.

Francesco Totti pun telah pensiun sebagai pesepakbola pada 2017 silam. Meski pensiun, Totti tetap mengikuti perkembangan AS Roma.

Ketika diwawancarai terkait Jose Mourinho yang saat ini tengah bernegosiasi untuk memperpanjang kontrak bersama AS Roma, Francesco Totti mengaku sangat senang. Dia merasa Mourinho pelatih hebat dan berharap bisa terus menukangi mantan klubnya itu.