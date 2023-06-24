Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terancam Kehilangan Kylian Mbappe, PSG Siapkan Dana Besar untuk Bajak Victor Osimhen dari Napoli

Dimas Khaidar , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |02:00 WIB
Terancam Kehilangan Kylian Mbappe, PSG Siapkan Dana Besar untuk Bajak Victor Osimhen dari Napoli
PSG siapkan dana besar untuk bajak Victor Osimhen dari Napoli (Foto: Reuters)
A
A
A

TERANCAM kehilangan Kylian Mbappe, PSG dilaporkan siapkan dana besar untuk bajak Victor Osimhen dari Napoli. Les Parisiens -julukan PSG- terancam kehilangan penyerang andalan mereka yakni Kylian Mbappe pada bursa transfer musim panas 2023 ini.

Pasalnya, Kylian Mbappe dilaporkan enggan mengaktifkan opsi perpanjangan kontraknya bersama PSG hingga 2025 mendatang. Dengan demikian, Mbappe kini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Les Parisiens.

Kylian Mbappe

Situasi tersebut membuat PSG harus menjual Kylian Mbappe pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Hal itu demi mereka tidak kehilangan pemain berusia 24 tahun tersebut secara gratis.

PSG pun sejatinya tengah berupaya untuk mempertahankan Kylian Mbappe. Namun, mereka juga dilaporkan tengah mencari penyerang anyar untuk berjaga-jaga jika Mbappe benar pergi dari Parc des Princes pada musim panas 2023 ini.

Nama bomber Napoli, Victor Osimhen pun menjadi satu penyerang yang saat ini santer dikaitkan dengan PSG. Bahkan, Les Parisiens dilaporkan telah menyiapkan dana besar untuk bisa mengamankan tanda tangan Osimhen.

Halaman:
1 2
      
