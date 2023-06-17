Alasan Kenapa Musim Ini Chelsea Layak Disebut Klub Bapuk

ALASAN kenapa musim ini Chelsea layak disebut sebagai klub bapuk dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, musim 2022-2023 mungkin menjadi salah satu musim yang sangat tragis untuk Chelsea.

Bagaimana tidak, sebagai klub yang dalam beberapa musim terakhir berada di papan atas dan memenangkan Liga Champions, Chelsea justru tampil dengan sangat memalukan di musim ini.

Saking memalukannya, tim yang mampu mencuri satu trofi Premier League dari dominasi Manchester City ini justru finis di peringkat 12 dengan hanya mengoleksi 44 poin. Hasil dari 11 menang 11 imbang dan 16 kalah.

Padahal pada awal musim 2022-2023, The Blues dibawah pemilik baru yakni Todd Boehly telah belanja banyak pemain top. Dengan menggelontorkan dana hingga 480,57 juta pounds atau sekira Rp9 triliun, Chelsea berhasil mendatangkan Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang dan pemain apik lainnya seperti Kalidou Koulibaly, Marc Cucurela, Wesley Fofana dan sebagainya.

Di pertengahan musim, Chelsea kembali merogoh kocek dalam untuk mendaratkan gelandang masa depan Argentina, Enzo Fernandez dan pemain sayap asal Ukraina, Mykhailo Mudryk.

Jika melihat kedalaman skuad, Chelsea musim ini memiliki pemain yang mumpuni di setiap sektor. Hal tersebut seharusnya sudah cukup untuk membuat Chelsea menjadi tim paling ditakuti di Inggris musim ini.

Namun hasilnya sungguh ironi. Lini serang Chelsea sangat tumpul hingga hanya bisa mencetak 38 gol sepanjang musim tersebut.

Itu artinya, torehan gol Chelsea musim ini hanya dua gol lebih banyak dari torehan gol Erling Haaland sendirian. Dan performa Chelsea dengan skuad mewahnya justru menjadi yang terburuk sepanjang sejarah tim sejak musim 1987-1988.