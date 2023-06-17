Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Alasan Kenapa Musim Ini Chelsea Layak Disebut Klub Bapuk

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |05:03 WIB
Alasan Kenapa Musim Ini Chelsea Layak Disebut Klub Bapuk
Alasan Kenapa Musim Ini Chelsea Layak Disebut Klub Bapuk. (Foto:
A
A
A

ALASAN kenapa musim ini Chelsea layak disebut sebagai klub bapuk dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, musim 2022-2023 mungkin menjadi salah satu musim yang sangat tragis untuk Chelsea.

Bagaimana tidak, sebagai klub yang dalam beberapa musim terakhir berada di papan atas dan memenangkan Liga Champions, Chelsea justru tampil dengan sangat memalukan di musim ini.

Saking memalukannya, tim yang mampu mencuri satu trofi Premier League dari dominasi Manchester City ini justru finis di peringkat 12 dengan hanya mengoleksi 44 poin. Hasil dari 11 menang 11 imbang dan 16 kalah.

Padahal pada awal musim 2022-2023, The Blues dibawah pemilik baru yakni Todd Boehly telah belanja banyak pemain top. Dengan menggelontorkan dana hingga 480,57 juta pounds atau sekira Rp9 triliun, Chelsea berhasil mendatangkan Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang dan pemain apik lainnya seperti Kalidou Koulibaly, Marc Cucurela, Wesley Fofana dan sebagainya.

Di pertengahan musim, Chelsea kembali merogoh kocek dalam untuk mendaratkan gelandang masa depan Argentina, Enzo Fernandez dan pemain sayap asal Ukraina, Mykhailo Mudryk.

Chelsea di musim 2022-2023

Jika melihat kedalaman skuad, Chelsea musim ini memiliki pemain yang mumpuni di setiap sektor. Hal tersebut seharusnya sudah cukup untuk membuat Chelsea menjadi tim paling ditakuti di Inggris musim ini.

Namun hasilnya sungguh ironi. Lini serang Chelsea sangat tumpul hingga hanya bisa mencetak 38 gol sepanjang musim tersebut.

Itu artinya, torehan gol Chelsea musim ini hanya dua gol lebih banyak dari torehan gol Erling Haaland sendirian. Dan performa Chelsea dengan skuad mewahnya justru menjadi yang terburuk sepanjang sejarah tim sejak musim 1987-1988.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/45/2963966/darwin-nunez-gagal-penalti-di-laga-liverpool-vs-chelsea-jurgen-klopp-pasang-badan-eKC2y0JlK8.jpg
Darwin Nunez Gagal Penalti di Laga Liverpool vs Chelsea, Jurgen Klopp Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/45/2950447/liverpool-kehilangan-mohamed-salah-jurgen-klopp-mudah-mudahan-timnas-mesir-cepat-tersingkir-di-piala-afrika-2023-730IwfJoPG.jpg
Liverpool Kehilangan Mohamed Salah, Jurgen Klopp: Mudah-mudahan Timnas Mesir Cepat Tersingkir di Piala Afrika 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/45/2948543/cuma-pimpin-15-laga-legenda-manchester-united-wayne-rooney-resmi-dipecat-sebagai-pelatih-birmingham-city-g8xyksn1zw.jpg
Cuma Pimpin 15 Laga, Legenda Manchester United Wayne Rooney Resmi Dipecat sebagai Pelatih Birmingham City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/45/2868136/chelsea-dibantai-west-ham-united-1-3-mauricio-pochettino-tetap-yakin-performa-the-blues-membaik-QS2OCJigNR.jpg
Chelsea Dibantai West Ham United 1-3, Mauricio Pochettino Tetap Yakin Performa The Blues Membaik
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661891/kalender-resmi-timnas-indonesia-di-tahun-2026-tatap-fifa-series-rex.webp
Kalender Resmi Timnas Indonesia di Tahun 2026: Tatap FIFA Series!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/anthony_joshua_kecelakaan.jpg
Sopir Anthony Joshua Terancam Didakwa usai Kecelakaan Maut di Nigeria
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement