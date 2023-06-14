Raih Treble Winner, Pencapaian Manchester City Dinilai Tetap Tak Lebih Baik dari Milik Manchester United

MANCHESTER – Pencapaian Manchester City di musim 2022-2023 dinilai tak lebih baik dari treble winner yang pernah diraih rival sekotanya, Manchester United. Hal ini disampaikan eks pemain Arsenal, Martin Keown.

Keown beralasan, saingan Manchester United kala itu lebih berat daripada Man City. Tepatnya, Man United meraih treble winner pada musim 1998-1999.

Pundit asal Inggris itu berpendapat, Manchester City merengkuh gelar lebih mudah ketimbang Setan Merah -julukan Manchester United. Apalagi, untuk trofi Liga Inggris.

"Mereka (Man City) ingin mengklaim keberhasilan treble sebelumnya yaitu 1999, Manchester United, tapi saya cukup yakin bahwa persaingan domestic (Liga Inggris) mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda dan membuat Anda naik ke level lain," kata Keown dilansir dari Manchester Evening News, Rabu (14/6/2023).

"Man City berada agak di belakang Arsenal, yang tampil luar biasa di liga (2022-2023) dan tiba-tiba jatuh,” lanjutnya.