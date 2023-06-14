Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Raih Treble Winner, Pencapaian Manchester City Dinilai Tetap Tak Lebih Baik dari Milik Manchester United

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |02:10 WIB
Raih Treble Winner, Pencapaian Manchester City Dinilai Tetap Tak Lebih Baik dari Milik Manchester United
Manchester City juara Piala FA 2022-2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pencapaian Manchester City di musim 2022-2023 dinilai tak lebih baik dari treble winner yang pernah diraih rival sekotanya, Manchester United. Hal ini disampaikan eks pemain Arsenal, Martin Keown.

Keown beralasan, saingan Manchester United kala itu lebih berat daripada Man City. Tepatnya, Man United meraih treble winner pada musim 1998-1999.

Manchester City

Pundit asal Inggris itu berpendapat, Manchester City merengkuh gelar lebih mudah ketimbang Setan Merah -julukan Manchester United. Apalagi, untuk trofi Liga Inggris.

"Mereka (Man City) ingin mengklaim keberhasilan treble sebelumnya yaitu 1999, Manchester United, tapi saya cukup yakin bahwa persaingan domestic (Liga Inggris) mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda dan membuat Anda naik ke level lain," kata Keown dilansir dari Manchester Evening News, Rabu (14/6/2023).

"Man City berada agak di belakang Arsenal, yang tampil luar biasa di liga (2022-2023) dan tiba-tiba jatuh,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/45/2963966/darwin-nunez-gagal-penalti-di-laga-liverpool-vs-chelsea-jurgen-klopp-pasang-badan-eKC2y0JlK8.jpg
Darwin Nunez Gagal Penalti di Laga Liverpool vs Chelsea, Jurgen Klopp Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/45/2950447/liverpool-kehilangan-mohamed-salah-jurgen-klopp-mudah-mudahan-timnas-mesir-cepat-tersingkir-di-piala-afrika-2023-730IwfJoPG.jpg
Liverpool Kehilangan Mohamed Salah, Jurgen Klopp: Mudah-mudahan Timnas Mesir Cepat Tersingkir di Piala Afrika 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/45/2948543/cuma-pimpin-15-laga-legenda-manchester-united-wayne-rooney-resmi-dipecat-sebagai-pelatih-birmingham-city-g8xyksn1zw.jpg
Cuma Pimpin 15 Laga, Legenda Manchester United Wayne Rooney Resmi Dipecat sebagai Pelatih Birmingham City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/45/2868136/chelsea-dibantai-west-ham-united-1-3-mauricio-pochettino-tetap-yakin-performa-the-blues-membaik-QS2OCJigNR.jpg
Chelsea Dibantai West Ham United 1-3, Mauricio Pochettino Tetap Yakin Performa The Blues Membaik
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/11/1660769/media-asing-john-herdman-sepakat-latih-timnas-indonesia-digaji-rp670-juta-per-bulan-rqw.jpg
Media Asing: John Herdman Sepakat Latih Timnas Indonesia, Digaji Rp670 Juta Per Bulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/pembalap_gresini_racing_fermin_aldeguer.jpg
Fermin Aldeguer Ngebet Setim Marc Marquez, Kursi Ducati Pabrikan 2027 Jadi Target Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement