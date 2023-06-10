Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Gagal ke Final Piala Dunia U-20 2023, Timnas Israel U-20 Dinilai Miliki Masa Depan yang Cerah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |03:04 WIB
Meski Gagal ke Final Piala Dunia U-20 2023, Timnas Israel U-20 Dinilai Miliki Masa Depan yang Cerah
Kisah Dongeng Timnas Israel U-20 di Piala Dunia U-20 2023 berakhir di babak semifinal. (Foto: Reuters)
LA PLATA – Perjalanan mengejutkan Tim Nasional (Timnas) Israel U-20 di Piala Dunia U-20 2023 pada akhirnya terhenti di semifinal. Meski begitu, gelandang Timnas Israel U-20, El Yam Kancepolsly, menilai pencapaian luar biasa timnya tersebut memberikan harapan bahwa timnas sepakbola negaranya tersebut akan memiliki masa depan yang cerah.

Ya, Israel U-20 dipastikan gagal ke final Piala Dunia U-20 2023 usai takluk dari Uruguay di babak semifinal. Tampil di La Plata Stadium, La Plata, Argentina, Jumat 9 Juni 2023 dini hari WIB, Israel cukup kerepotan meladeni permainan serangan balik cepat yang diterapkan oleh Uruguay.

Padahal Israel U-20 menguasai bola lebih banyak. Namun, mereka pada akhirnya kebobolan pada menit 61 lewat gol Anderson Duarte yang memanfaatkan kemelut di depan gawang.

Lalu di penghujung babak kedua, sebenarnya Israel punya peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Sayangnya, Dor Turgeman gagal melewati penjaga gawang Uruguay meski sudah berhadapan satu lawan satu.

Kekalahan itu pun mengakhiri kejutan yang diberikan oleh tim besutan M Ofir Haim di Piala Dunia U-20 2023. Pasalnya, tak ada yang menduga runner-up Piala Eropa U-19 2022 itu mampu melangkah hingga ke semifinal. Bahkan, mereka menyingkirkan tim favorit juara, Brasil, di babak perempatfinal dengan skor 3-2.

Timnas Israel U-20

Karena itu, El Yam Kancepolsly tak terlalu kecewa meski timnya gagal melompat ke partai final Piala Dunia U-20 2023. Dia yakin sejarah baru yang dicetak oleh Israel ini bakal membawa masa depan yang cerah di dunia sepakbola negaranya.

