Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tatap Piala Dunia U-20 2025, Indra Sjafri Segera Persiapkan Timnas Indonesia U-20

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |19:42 WIB
Tatap Piala Dunia U-20 2025, Indra Sjafri Segera Persiapkan Timnas Indonesia U-20
Indra Sjafri siap menangani Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, segera persiapkan timnya untuk proyeksi Piala Dunia U-20 2025. Indra Sjafri bahkan mengatakan bahwa persiapan akan mulai dilakukan pada minggu ini.

Seperti diketahui, Indonesia dan Singapura gagal menjadi tuan rumah bersama untuk Piala Dunia U-20 2025. FIFA telah menunjuk Cile sebagai tuan rumah turnamen kelompok umur berskala internasional tersebut.

Timnas Indonesia U-20

Dengan begitu, Timnas Indonesia U-20 pun akan melewati jalan terjal untuk bisa lolos ke putaran final. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-20- harus berjuang habis-habisan dengan melewati jalur kualifikasi.

Tentunya, kondisi ini membuat Timnas Indonesia U-20 harus memiliki persiapan yang matang. Oleh karena itu, Indra Sjafri akan segera melakukan persiapannya memoles skuad Garuda Muda. Diakui, persiapan akan dimulai pada minggu ini.

“Segera, segera akan persiapan,” ujar Indra Sjafri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa (19/12/2023).

“Ya, dalam minggu ini, akan dirilis, jadi persiapan perdana Timnas Indonesia U-20 menuju Piala Dunia tahun 2025,” sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/51/2829413/timnas-italia-u-20-gagal-juara-piala-dunia-u-20-2023-sang-pelatih-hanya-bisa-ikhlas-e5sp8hi79O.JPG
Timnas Italia U-20 Gagal Juara Piala Dunia U-20 2023, sang Pelatih Hanya Bisa Ikhlas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/51/2829232/cetak-gol-semata-wayang-di-final-piala-dunia-u-20-2023-bomber-uruguay-u-20-ini-beri-respons-mengejutkan-NkS19tj0No.JPG
Cetak Gol Semata Wayang di Final Piala Dunia U-20 2023, Bomber Uruguay U-20 Luciano Rodriguez Terkejut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/51/2829160/gabriele-guarino-ungkap-penyebab-timnas-italia-u-20-kalah-0-1-dari-uruguay-u-20-di-final-piala-dunia-u-20-2023-Hd9Uu5oVzE.JPG
Gabriele Guarino Ungkap Penyebab Timnas Italia U-20 Kalah 0-1 dari Uruguay U-20 di Final Piala Dunia U-20 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/51/2829060/hasil-timnas-uruguay-u-20-vs-italia-u-20-di-final-piala-dunia-u-20-2023-dramatis-uruguay-menang-1-0-lewat-gol-telat-Ltb5NZ3lx2.JPG
Hasil Timnas Uruguay U-20 vs Italia U-20 di Final Piala Dunia U-20 2023: Dramatis, Uruguay Menang 1-0 Lewat Gol Telat!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/49/1662055/kalender-balap-motogp-2026-marc-marquez-cs-balapan-di-mandalika-oktober-gbb.webp
Kalender Balap MotoGP 2026: Marc Marquez Cs Balapan di Mandalika Oktober
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/ezra_walian_persik_kediri.jpg
Persija Bidik Ezra Walian, Pelatih Persib Bojan Hodak Bikin Pengakuan Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement