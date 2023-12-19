Tatap Piala Dunia U-20 2025, Indra Sjafri Segera Persiapkan Timnas Indonesia U-20

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, segera persiapkan timnya untuk proyeksi Piala Dunia U-20 2025. Indra Sjafri bahkan mengatakan bahwa persiapan akan mulai dilakukan pada minggu ini.

Seperti diketahui, Indonesia dan Singapura gagal menjadi tuan rumah bersama untuk Piala Dunia U-20 2025. FIFA telah menunjuk Cile sebagai tuan rumah turnamen kelompok umur berskala internasional tersebut.

Dengan begitu, Timnas Indonesia U-20 pun akan melewati jalan terjal untuk bisa lolos ke putaran final. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-20- harus berjuang habis-habisan dengan melewati jalur kualifikasi.

Tentunya, kondisi ini membuat Timnas Indonesia U-20 harus memiliki persiapan yang matang. Oleh karena itu, Indra Sjafri akan segera melakukan persiapannya memoles skuad Garuda Muda. Diakui, persiapan akan dimulai pada minggu ini.

“Segera, segera akan persiapan,” ujar Indra Sjafri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa (19/12/2023).

“Ya, dalam minggu ini, akan dirilis, jadi persiapan perdana Timnas Indonesia U-20 menuju Piala Dunia tahun 2025,” sambungnya kemudian.