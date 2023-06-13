Timnas Italia U-20 Gagal Juara Piala Dunia U-20 2023, sang Pelatih Hanya Bisa Ikhlas!

TIMNAS Italia U-20 gagal juara Piala Dunia U-20 2023. Melihat kegagalan itu, pelatih Italia U-20, Carmine Nunziata hanya bisa ikhlas dan pasrah akan kekalahan tersebut.

"Uruguay lebih baik dari kami dalam pertandingan ini," ucap Carmine Nunziata dilansir dari laman resmi FIGC.

Pelatih 55 tahun itu mengatakan tetap memberikan apresiasi untuk timnya untuk laga final tersebut. Oleh dikarenakan, capaian Timnas Italia U-20 yang mampu menembus partai final pun diluar dugaan.

"Saya pikir itu adalah perjalanan yang luar biasa. Kami harus berterima kasih kepada orang-orang ini atas apa yang telah mereka buat untuk kami alami di bulan ini," ujarnya.

Untuk diketahui kembali, Italia U-20 harus mengakui keunggulan Uruguay U-20. Mereka kalah 0-1 dari lawannya di laga final yang berlangsung di Stadion Estadio Ciudad de La Plata, Senin 12 Juni 2023 dini hari WIB.

Carmine Nunziata juga menekankan bahwa setiap pemain sudah memberikan kontribusi maksimal dalam. Dia mengakui jadwal padat Piala Dunia U-20 2023 memang tidak mudah dan jadi sebuah tantangan.