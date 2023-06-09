Batal Reuni, Barcelona Sindir Lionel Messi yang Pilih Inter Miami karena Takut Tekanan dari Kompetisi Top Eropa

BARCELONA – Barcelona ikut mengomentari keputusan Lionel Messi bergabung dengan Inter Miami di bursa transfer musim panas 2023. Menariknya, dalam pernyataan tersebut Barcelona justru terlihat sedikit menyindir Messi yang memilih Inter Miami karena menghindari tekanan, tuntutan, dan sorotan yang biasanya ada di kompetisi top Eropa seperti Liga Spanyol.

Teka-teki soal masa depan klub Messi akhirnya terjawab sudah. Pemain berjuluk La Pulga itu telah memutuskan untuk berlabuh ke klub Amerika Serikat, Inter Miami setelah tidak memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain (PSG).

Keputusan tersebut sekaligus membuat Barcelona harus gigit jari. Pasalnya, tim asal Catalan itu sangat santer dikaitkan bakal membawa pulang kembali Messi ke Camp Nou.

Perihal video yang mempertemukan agen sekaligus ayah Lionel Messi, Jorge Messi, bertemu Presiden Barcelona, Joan Laporta, juga akhirnya terjawab. Dalam pertemuan tersebut, Jorge Messi menyampaikan bahwa La Pulga tidak akan kembali ke Camp Nou.

Walaupun di sisi lain, Blaugrana mengklaim kalau mereka telah menyodorkan penawaran. Namun, Messi tak memilih Barcelona karena tidak adanya kejelasan dari klub tersebut apakah benar-benar akan siap menampungnya atau tidak.

“Pada hari Senin, 5 Juni, Jorge Messi, ayah dan perwakilan sang pemain, memberitahu Presiden Klub Joan Laporta tentang keputusan sang pemain untuk bergabung dengan Inter Miami, meskipun telah diajukan proposal dari Barca, dengan pertimbangan keinginan dari FC Barcelona dan Lionel Messi baginya untuk sekali lagi memakai blaugrana,” bunyi pernyataan Barcelona dalam laman resminya, Jumat (9/6/2023).