Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Batal Reuni, Barcelona Sindir Lionel Messi yang Pilih Inter Miami karena Takut Tekanan dari Kompetisi Top Eropa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |03:05 WIB
Batal Reuni, Barcelona Sindir Lionel Messi yang Pilih Inter Miami karena Takut Tekanan dari Kompetisi Top Eropa
Lionel Messi putuskan gabung Inter Miami ketimbang Barcelona. (Foto: France Football)
A
A
A

BARCELONA Barcelona ikut mengomentari keputusan Lionel Messi bergabung dengan Inter Miami di bursa transfer musim panas 2023. Menariknya, dalam pernyataan tersebut Barcelona justru terlihat sedikit menyindir Messi yang memilih Inter Miami karena menghindari tekanan, tuntutan, dan sorotan yang biasanya ada di kompetisi top Eropa seperti Liga Spanyol.

Teka-teki soal masa depan klub Messi akhirnya terjawab sudah. Pemain berjuluk La Pulga itu telah memutuskan untuk berlabuh ke klub Amerika Serikat, Inter Miami setelah tidak memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain (PSG).

Keputusan tersebut sekaligus membuat Barcelona harus gigit jari. Pasalnya, tim asal Catalan itu sangat santer dikaitkan bakal membawa pulang kembali Messi ke Camp Nou.

Perihal video yang mempertemukan agen sekaligus ayah Lionel Messi, Jorge Messi, bertemu Presiden Barcelona, Joan Laporta, juga akhirnya terjawab. Dalam pertemuan tersebut, Jorge Messi menyampaikan bahwa La Pulga tidak akan kembali ke Camp Nou.

Walaupun di sisi lain, Blaugrana mengklaim kalau mereka telah menyodorkan penawaran. Namun, Messi tak memilih Barcelona karena tidak adanya kejelasan dari klub tersebut apakah benar-benar akan siap menampungnya atau tidak.

Lionel Messi gabung Inter Miami

“Pada hari Senin, 5 Juni, Jorge Messi, ayah dan perwakilan sang pemain, memberitahu Presiden Klub Joan Laporta tentang keputusan sang pemain untuk bergabung dengan Inter Miami, meskipun telah diajukan proposal dari Barca, dengan pertimbangan keinginan dari FC Barcelona dan Lionel Messi baginya untuk sekali lagi memakai blaugrana,” bunyi pernyataan Barcelona dalam laman resminya, Jumat (9/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659793/indonesia-finis-runnerup-sea-games-2025-raih-prestasi-dalam-30-tahun-terakhir-che.webp
Raja Sapta Oktohari: Dukungan Mitra Strategis Jadi Kunci Indonesia Berjaya di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/persija_menatap_kebangkitan_usai_kalah_0_1_dari_se.jpg
Terluka di Padang, Persija Siap Mengamuk di SUGBK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement