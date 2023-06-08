Mauricio Pochettino Resmi Gabung Chelsea, Reece James dan Ben Chilwell Tak Sabar Ingin Latihan

CHELSEA belum lama ini memperkenalkan Mauricio Pochettino sebagai pelatih baru untuk gantikan Graham Potter. Bergabungnya Pochettino ternyata mendapat sambutan luar biasa dari dua pemain Chelsea yaitu Reece James dan Ben Chilwell.

Bahkan, kedua bek asal Inggris itu mengaku sudah tak sabar dilatih Pochettino. Keduanya pun berharap kehadiran Pochettino bisa memberi sentuhan berbeda buat Chelsea.

“Saya tak sabar untuk bekerja dengannya (Pochettino). Semua orang mengatakan dia adalah manajer yang hebat dan mudah-mudahan musim depan kami dapat menemukan langkah kami lebih awal dan menjadi tim yang bagus dan kuat seperti yang kami tahu,” ucap Reece James dikutip dari ANTARA.

Tak jauh berbeda, Ben Chilwell pun mengaku kehadiran Pochettino seperti memberi angin segar untuk Chelsea. Ia pun begitu bersemangat menyambut musim 2023-2024 dengan penuh kesuksesan.

"Tujuannya adalah untuk kembali ke tempat yang kita tahu seharusnya kita berada,” kata Chilwell.

“Kami memiliki pramusim besar yang akan datang yang kami semua nantikan, kami memiliki manajer baru yang datang dan terserah kami sebagai pemain untuk pergi ke sana dan memastikan musim depan bagus untuk klub,” ujar bek 26 tahun itu.