HOME BOLA LIGA ITALIA

Victor Osimhen Buka Suara soal Kemungkinan Gabung Manchester United atau Real Madrid

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |03:08 WIB
Victor Osimhen dikaitkan dengan Manchester United dan Real Madrid (Foto: REUTERS)
VICTOR Osimhen buka suara soal kemungkinan gabung Manchester United atau Real Madrid. Sang striker asal Nigeria melalui musim yang luar biasa cemerlang bersama Napoli.

Manchester United mencari striker di musim panas mendatang dan salah satu nama yang muncul ke permukaan adalah Victor Osimhen. Namanya juga tengah dikaitkan dengan Real Madrid, yang sedang mencari seorang bomber seiring dengan kepergian Karim Benzema.

Victor Osimhen

Klub-klub top lainnya, seperti Chelsea dan Bayern Munich juga dikabarkan tertarik kepadanya. Namun demikian, Victor Osimhen membiarkan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, untuk memutuskan masa depannya.

“Saya tak tahu, presiden harus mengambil keputusan soal itu. Saya mencintai orang-orang Napoli, mereka telah memberikan saya rasa cinta yang luar biasa,” kata Osimhen kepada DAZN.

“Bagi saya, saya tidak masalah, Presiden yang menentukan dan saya hanya mengikuti apa adanya,” tukas Osimhen.

Osimhen sukses mencetak 31 gol dari 35 pertandingan di semua ajang pada musim ini. Kegemilangannya pun sukses mengantarkan Partenopei – julukan Napoli – meraih gelar Scudetto atau titel juara Liga Italia.

