HOME BOLA LIGA ITALIA

Paulo Dybala Persembahkan Tiket Liga Eropa 2023-2024 untuk Fans AS Roma

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |02:03 WIB
Paulo Dybala Persembahkan Tiket Liga Eropa 2023-2024 untuk Fans AS Roma
Paulo Dybala persembahkan tiket Liga Eropa 2023-2024 untuk fans AS Roma (Foto: Twitter/officialasroma)
A
A
A

BINTANG AS Roma, Paulo Dybala persembahkan tiket Liga Eropa 2023-2024 untuk fans Giallorossi -julukan AS Roma, Romanisti. Menurutnya, para penggemar setia AS Roma pantas merayakan lolosnya tim asuhan Jose Mourinho itu ke Liga Eropa musim depan.

Sebagaimana diketahui, AS Roma dipastikan tampil di Liga Eropa 2023-2024. Kepastian itu didapat setelah mengalahkan Spezia 2-1 di Stadio Olimpico, Roma, Italia pada Senin (5/6/2023) dini hari WIB.

Paulo Dybala

Berkat kemenangan itu, AS Roma berhasil finis di peringkat keenam klasemen akhir Liga Italia 2022-2023 dan melaju ke Liga Eropa 2023-2024. Giallorossi mengoleksi 63 poin dari 38 pertandingan.

Selepas pertandingan itu, Paulo Dybala mengapresiasi dukungan yang diberikan para penggemar AS Roma. Pemain berpaspor Argentina itu pun mempersembahkan tiket Liga Eropa 2023-2024 untuk Romanisti.

“Fans Roma luar biasa. Hari ini sekali lagi. Sulit untuk berada di belakang tim setelah Anda kalah di final (final Liga Europa), tapi fans kami selalu mendukung kami sepanjang tahun. Mereka pantas merayakan kualifikasi ini untuk Eropa,” ucap Paulo Dybala dikutip dari ANTARA, Senin (5/6/2023).

Halaman:
1 2
      
