Antar Brighton Lolos ke Liga Eropa 2023-2024, Kaoru Mitoma Bertekad Tampil Lebih Baik di Musim Depan

Kaoru Mitoma bertekad tampil lebih baik bersama Brighton di musim depan (Foto: Twitter/officialBHAFC)

ANTAR Brighton lolos ke Liga Eropa 2023-2024, Kaoru Mitoma bertekad tampil lebih baik di musim depan. Kaoru Mitoma menjadi salah satu pemain penting dalam kesuksesan The Seagulls -julukan Brighton- di musim 2022-2023.

Kaoru Mitoma mampu mencuri perhatian usai tampil menawan di musim perdananya bersama Brighton. Bagaimana tidak, Mitoma tampil sebanyak 33 kali dan mencetak tujuh gol serta lima assist.

Selain itu, Kaoru Mitoma juga berhasil membawa Brighton finis di posisi keenam klasemen Liga Inggris 2022-2023. Artinya, The Seagulls sukses memastikan satu tempat di Liga Eropa 2023-2024.

Kaoru Mitoma pun mengaku telah mendapatkan pengalaman yang baik di musim perdananya bersama Brighton. Pesepakbola asal Jepang itu pun menegaskan bakal tampil lebih baik lagi di musim 2023-2024 mendatang.

“Saya telah mendapatkan pengalaman yang baik dengan mencoba membiasakan diri dengan lingkungan baru dan berharap untuk melakukan yang lebih baik lagi musim depan,” kata Kaoru Mitoma, dilansir dari ANTARA, Senin (5/6/2023).

“Fakta bahwa saya bisa memainkan banyak pertandingan selama musim pertama saya secara konsisten adalah hal yang positif. Itu juga bagus bahwa saya tidak mengalami cedera besar,” lanjut Kaoru Mitoma.