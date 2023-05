JELANG laga Manchester United vs Chelsea, Frank Lampard berpesan satu hal kepada skuad The Blues. Pelatih interim Chelsea tersebut berharap agar Kai Havertz dan kolega mampu menunjukkan mentalitasnya ketika bertandang ke Old Trafford.

The Blues – julukan Chelsea – akan melawat ke markas Manchester United pada Jumat 26 Mei 2023 dini hari nanti WIB. Laga ini tidak berarti apa pun bagi mereka karena Chelsea dipastikan tidak akan bisa finis di 10 besar klasemen akhir.

Lampard melihat situasi ini mirip seperti laga kontra Manchester City pada akhir pekan lalu. Sebab, segalanya sudah diputuskan sebelum laga.

"Situasinya mirip dengan bermain melawan Manchester City, meskipun mereka telah memenangkan liga pada malam sebelumnya," kata Lampard dikutip dari laman resmi Chelsea, Kamis (25/5/2023).

“Mereka (Manchester United) adalah tim level tinggi jadi itu adalah titik yang sama dari mana saya mendekati pertandingan City, dan bagaimana para pemain mendekatinya dengan lebih penting,” tambahnya.

Meski begitu, Frank Lampard berharap Chelsea tidak mengendurkan mentalitasnya di laga ini. Dia ingin lihat mentalitas dari skuad The Blues, bahwa mereka tetap merupakan tim kuat terlepas dari musim buruk yang dialami pada musim ini. “Orang-orang berpikir kami tidak memiliki banyak hal dalam permainan ini dan para pemain harus menunjukkannya kepada mereka, dalam hal pendekatan pribadi dan kolektif mereka terhadapnya,” jelas Lampard. BACA JUGA: Jelang Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris 2022-2023, Erik Ten Hag Ketagihan Angkat Trofi Lagi “Kami harus pergi ke sana dengan mentalitas yang baik karena mereka berjuang untuk sesuatu yang telah kami perjuangkan selama bertahun-tahun, dan sekarang kami tidak berada di posisi itu, jadi para pemain harus menunjukkannya,” pungkasnya.

