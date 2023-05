SEBANYAK 5 penyebab Manchester United kalah 1-0 dari Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2022-2023 akan diulas Okezone di artikel. Laga tunda pekan ke-28 Liga Inggris 2022-2023 ini digelar di Stadion American Express pada Jumat (5/5/2023) dini hari WIB.

Setan Merah-julukan Manchester United- kalah secara dramatis dari The Seagulls (julukan Brighton) di pengujung laga via gol semata wayang Alexis Mac Allister lewat eksekusi penalti di menit 90+9. Selain gol itu, apa penyebab kekalahan Manchester United dari Brighton?

Berikut 5 Penyebab Manchester United Kalah 1-0 dari Brighton di Liga Inggris 2022-2023:

5. Brighton Tampil Agresif

Pada laga ini, bermain lebih dominan dan agresif atas Manchester United. Secara penguasaan bola, ball possession tim asuhan Roberto De Zerbi itu mencapai 60 persen, berbanding 40 persen milik Manchester United.

Bukan hanya itu, Brighton juga unggul dalam segi peluang. Alexis Mac Allister cs telah melepaskan enam shot on target, berbanding lima milik Manchester United. Tak heran jika tim tuan rumah berhasil mengalahkan The Red Devils pada laga tersebut.

4. Lini Belakang Manchester United Rapuh

Kekalahan dari Brighton tak lepas dari peran para pemain belakang Manchester United yang rapuh. Bagaimana tidak, Brighton beberapa kali berhasil menembus dan menciptakan peluang ke gawang Setan Merah yang dikawal David de Gea.

Hal ini tak lepas dari dua bek sentral, Lisandro Martinez dan Raphael Varane masih mengalami cedera, sehingga Erik Ten Hag memilih mengandalkan Luke Shaw dan Viktor Lindelof. Untungnya, David de Gea tampil gemilang pada laga tersebut dengan menyelamatkan sejumlah tembakan meski pada akhirnya kebobolan via sepakan penalti Alexis Mac Allister.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Luke Shaw Melakukan Handball





Seperti yang sudah disinggung, kekalahan Manchester United dari Brighton salah satunya akibat dari pemain belakang. Ya, Luke Shaw melakukan handball di kotak terlarang pada menit-menit akhir pertandingan.

Luke Shaw memang tak sengaja menyentuh bola di udara ketika hendak menjauhkannya ke luar kotak penalti. Namun sialnya, bola justru mengenai tangannya sehingga dihukum penalti. Brighton pun mencetak gol kemenangan lewat penalti Alexis Mac Allister di menit ke-90+9.

2. Lini Depan Manchester United Tumpul





Berikutnya adalah lini depan Manchester United tumpul. Trio Anthony Martial, Antony, dan Marcus Rashford tak bisa berbuat banyak pada laga tersebut.

Tercatat, Manchester United hanya bisa melepaskan shot on target sebanyak lima kali. Seharusnya, peluang tersebut bisa dikonversikan menjadi gol oleh para pemain depan The Red Devils itu. Namun nyatanya, mereka tak berkontribusi besar pada laga tersebut.

1. Gol Alexis Mac Allister





Terakhir adalah gara-gara rekan setim Lionel Messi di Timnas Argentina yakni Alexis Mac Allister. Pasalnya, Mac Allister mencetak gol semata wayang di laga ini pada menit ke-90+9 via sepakan penalti, yang membawa Brighton meraih kemenangan atas Manchester United.

Gelandang Timnas Argentina itu bermain dalam peran cukup defensif, tapi masih bisa terlibat aktif dalam proses serangan Brighton. Ia membuat total tiga percobaan tembakan. Tak ayal, Alexis Mac Allister dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match di laga Brighton vs Manchester United.