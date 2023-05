INI yang terjadi ketika Francesco Totti dan AS Roma dihina akan dibahas Okezone. Nama Francesco Totti tidak akan bisa terpisah dari klub Liga Italia, AS Roma.

Bagaimana tidak, sepanjang karier sepakbolanya, Totti hanya membela satu klub yakni Giallorossi -julukan AS Roma. Kehebatan Francesco Totti selama berseragam AS Roma juga tidak perlu diragukan lagi.

Totti pernah bermain di beberapa posisi di sepanjang kariernya. Dan pada setiap posisi yang ia tempati, Totti selalu bisa mencetak gol.

Bahkan, hingga dirinya gantung sepatu pada 2017 lalu, Totti telah menyumbangkan 307 gol dan 206 assist dalam 785 penampilannya. Tidak hanya itu, Totti juga telah mempersembahkan beberapa trofi untuk AS Roma termasuk menyudahi penantian 18 tahun Giallorossi merengkuh gelar Liga Italia pada 2001.

Sayangnya, kejeniusan Totti di atas lapangan harus sedikit tercoreng dengan sifatnya yang sangat temperamen. Terlebih, jika pemicunya berkaitan dengan klub kecintaannya yang dihina.

Salah satu momen yang paling menarik terjadi di final Coppa Italia pada Mei 2010 antara AS Roma menghadapi Inter Milan. Pada menit-menit akhir babak kedua, Mario Balotelli yang kala itu berseragam Inter Milan tengah berusaha melewati barisan pertahanan AS Roma.

Namun tanpa diduga, mendadak Totti berlari mendekati Balotelli dan menendang kakinya dari belakang. Akibat hal tersebut, wasit yang bertugas langsung mengganjar Totti dengan kartu merah.

Tidak hanya itu, The King of Rome -julukan Francesco Totti- juga harus mendapat hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan. Usut punya usut, ternyata Totti sangat marah dengan Balotelli, Totti melakukan aksi itu lantaran dia ingin membela diri karena Balotelli telah menghina dirinya dan juga pendukung AS Roma.

"Tendangan saya ke Balotelli? dia telah menjadi proaktif selama bertahun-tahun. Dia menghina saya dan fans Roma. Emosi saya memuncak pada laga tersebut," tutur Totti dalam sebuah wawancara bersama La Repubblica.

Aksi itu menjadi bukti betapa besar cinta Francesco Totti pada AS Roma. Meski itu menjadi salah satu penyesalan dalam kariernya, namun Totti tetap bangga untuk membela klubnya.

