HASIL Newcastle United vs Southampton di Liga Inggris 2022-2023 sudah dapat diketahui pada Minggu (30/4/2023) malam WIB. Pertandingan itu berlangsung di St James Park, kandang Newcastle United.

Bermain di hadapan publik sendiri, The Magpies (julukan Newcastle) berhasil mendulang poin sempurna. Mereka menang 3-1 atas Southampton, setelah tertinggal lebih dulu.

Newcastle kecolongan lewat Stuart Amstrong pada menit ke-41. Kemudian, The Magpies mengembalikan kedudukan via Callum Wilson (54’ dan 81’) serta gol bunuh diri The Walcott (79’).

Berkat kemenangan itu, Newcastle masih aman di posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan koleksi 65 poin. Mereka unggul dua angka dari Manchester United, yang ada di peringkat keempat.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan publiknya sendiri, Newcastle langsung tancap gas sejak menit awal. Tim berjuluk The Magpies itu mencoba peruntungannya lewat tendangan Bruno Guimaraes di menit ke-10 yang masih melambung di atas mistar gawang Southampton.

Sementara itu, Southampton sendiri bukan tanpa perlawanan. Tim yang dinahkodai Ruben Selles itu juga kerap menebar ancaman dengan mengandalkan serangan balik cepat. Namun memang, semua itu tidak menjadi ancaman yang berarti bagi The Magpies.

Pertandingan pun berjalan cukup sengit. Baik Newcastle maupun Southampton belum ada yang bisa mencetak gol keunggulannya. Sampai menit ke-30, skor kacamata alias 0-0 masih menghiasi jalannya pertandingan tersebut.

Hingga akhirnya kejutan pun tercipta di menit ke-41. Southampton berhasil membuka keran golnya melalui sontekan Stuart Armstrong. Alhasil, Newcastle harus tertinggal 0-1 di babak pertama.

Babak Kedua Newcastle tidak menurunkan tempo permainannya di babak kedua. Tim yang dinahkodai Eddie Howe itu bermain agresif guna mengejar ketertinggalannya dari Southampton. Serangan yang mereka lancarkan akhirnya membuahkan gol di menit ke-54 lewat tendangan Callum Wilson. Newcastle pun sukses menyamakan kedudukan menjadi imbang 1-1. Di menit ke-74, Wilson kembali berhasil mencetak gol untuk Newcastle. Namun gol tersebut dianulir oleh wasit setelah melakukan review lewat VAR karena Wilson sudah terjebak dalam posisi offside. Tapi rezeki tidak kemana. Sebab, Newcastle berhasil unggul 2-1 atas Southampton setelah Theo Walcott melakukan gol bunuh diri di menit ke-79. Lalu hanya berselang dua menit, The Magpies berhasil memperlebar jarak menjadi 3-1 lewat gol Wilson. Tidak ada gol yang tercipta sampai peluit akhir dibunyikan. Newcastle berhasil merebut kemenangan 3-1 atas tamunya, Southampton. Susunan Pemain Newcastle United vs Southampton: Newcastle United (4-3-3): Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman, Daniel Burn; Joseph Willock, Bruno Guimaraes, Joelinton; Jacob Murphy, Anthony Gordon (Callum Wilson 46’), Alexander Isak Pelatih: Eddie Howe Southampton (5-4-1): McCarthy; Walker-Pieters, Bednarek, Bella-Kotchap, Lyanco, Djenepo (Walcott 64’); Armstrong, Ward-Prowse, Lavia, Sulemana; Carlos Alcaraz. Pelatih: Ruben Selles

