HASILÂ Manchester United vs Aston Villa akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di Old Trafford, Minggu (30/4/2023) malam WIB dimenangkan oleh The Red Devils -- julukan Manchester United -- dengan skor 1-0.

Bruno Fernandes menjadi satu-satunya pencetak gol dalam pertandingan ini yang dilesakkan pada menit ke-39. Gol tunggal tersebut berguna untuk membantu Manchester United bersaing di empat besar klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023.

Jalannya Pertandingan

Manchester United sudah menguji pertahanan Aston Villa sejak awal permainan. Berbagai peluang tercipta namun tidak ada gol yang tercipta.

The Villas -julukan Aston Villa- tidak mau diam begitu saja. Tim asuhan Unai Emery itu kerap mengancam gawang David De Gea lewat tembakan spekulatif. Mereka juga kerap memanfaatkan serangan balik cepat yang dipimpin Emiliano Buendia.

Permainan solid dan konsisten Manchester United akhirnya berbuah gol pada menit ke-39. Bruno Fernandes sukses memaksimalkan bola rebound dengan sepakan kerasnya dan membawa Manchester United unggul 1-0.

The Red Devils terus menyerang setelah gol tersebut. Namun, tidak ada gol lagi yang tercipta hingga jeda turun minum. Manchester United unggul 1-0 atas Aston Villa pada babak pertama.

Pada babak kedua, Manchester United tidak mengendurkan intensitas serangannya. The Red Devils bermain dengan agresif. Aston Villa pun terpantau beberapa kali keteteran dengan serangan tim tuan rumah.

Skuad asuhan Unai Emery mencoba bermain solid dan berhati-hati. The Villas sukses menghalau serangan bertubi-tubi Manchester United selagi berharap bisa menyerang balik. Â Manchester United berusaha mengontrol permainan di menit-menit akhir, mencegah kebangkitan Aston Villa untuk membatalkan kemenangan mereka. Pada akhirnya, skuad asuhan Erik Ten Hag sukses menang dengan skor tipis 1-0. BACA JUGA: Erik Ten Hag Bongkar Penyebab Manchester United Ditahan Tottenham Hotspur 2-2 Susunan Pemain Manchester United vs Aston Villa: Manchester United (4-2-3-1): David De Gea (GK), Diogo Dalot, Victor Lindelof, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Casemiro, Christian Eriksen, Jadon Sancho, Marcel Sabitzer, Bruno Fernandes, Marcus Rashford. Pelatih: Erik ten Hag Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martinez (GK), Ashley Young, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Alex Moreno, Leander Dendoncker, Douglas Luiz, John McGinn, Emiliano Buendia, Jacob Ramsey, Ollie Watkins. Pelatih: Unai Emery

