JELANG Manchester United vs Aston Villa, Erik Ten Hag sadari The Red Devils ditunggu laga sulit. The Red Devils โ€“ julukan Manchester United โ€“ melakoni laga ini dengan kondisi yang on fire.

Pada pertemuan pertama di musim ini, Manchester United dipermalukan Aston Villa dengan skor 1-3 ketika melawat ke Villa Park pada 6 November 2022 silam. Pada saat itu, tuan rumah tampil dengan begitu apik di hadapan para pendukungnya sendiri.

Namun, Manchester United sukses membalas kekalahan itu hanya tiga hari kemudian di pentas Piala Liga Inggris 2023. Marcus Rashford dan kolega menang dengan skor 4-2 atas Aston Villa.

Kini, Manchester United akan menjamu Aston Villa di Old Trafford untuk laga lanjutan Liga Inggris, Minggu (30/4/2023) pukul 20.00 WIB. Erik Ten Hag pun menyadari betul bahwa laga ini tidak akan berjalan dengan mudah.

โ€œOh ya. Kami bertemu dengannya (Aston Villa) pertama kali (dalam) pertandingan pertamanya dan itu mengejutkan kami. Tingkat energi kami rendah, jadi kami harus menghindarinya pada hari Minggu. Tapi dia juga mengejutkan kami dengan sistemnya,โ€ kata Ten Hag dilansir dari laman resmi Manchester United, Minggu (30/4/2023).

โ€œTapi tiga hari setelahnya kami belajar banyak dari pertandingan itu dan kami bangkit kembali dan kami meraih kemenangan bagus atas mereka. Tapi hari Minggu akan menjadi pertandingan yang sulit, saya sangat menyadarinya,โ€ sambungnya. Kendati begitu,Ten Hag juga menyadari bahwa timnya sedang berada dalam keadaan โ€˜panasโ€™ untuk meraih kemenangan. Terlebih, Manchester United akan tampil di hadapan pendukung sendiri pada saat ini. BACA JUGA: Raja Minyak Jadi Beli Manchester United Rp110,6 Triliun? โ€œTim telah membuat kemajuan yang baik tetapi terserah kita. Jika kami siap untuk pertandingan, kami memiliki tingkat energi yang tepat, kami berada di fokus yang tepat, di Old Trafford, maka kami memiliki peluang bagus untuk memenangkan pertandingan ini karena kami tahu bahwa kami sangat kuat,โ€ tandasnya.

