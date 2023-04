JELANG laga Leeds United vs Liverpool, Jurgen Klopp kasih peringatan keras kepada The Reds. Pelatih asal Jerman itu memperingatkan The Reds – julukan Liverpool – tentang kekalahan Leeds di laga sebelumnya dengan skor telak 1-5 dari Crystal Palace.

Liverpool berusaha untuk meraih kemenangan perdananya sejak membantai Manchester United dengan skor 7-0 di laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Sejak hasil mencolok tersebut, mereka tidak pernah menang dalam lima laga beruntun di semua ajang, dengan menderita dua hasil imbang dan tiga kekalahan.

Di sisi lain, Leeds United menderita kekalahan 1-5 dari Crystal Palace di laga sebelumnya di Elland Road. Padahal, mereka seharusnya bisa menang di laga itu setelah Palace kehilangan Patrick Vieira sebagai pelatihnya, diganti Roy Hodgson.

Menurut Klopp, hal ini bisa menjadi berbahaya bagi Liverpool. Weston McKennie dan kolega bisa saja bermain kesetanan demi bangkit dan menjauhi zona degradasi.

“Melawan Leeds akan jadi pertarungan besar. Dalam situasi yang dihadapi Leeds, pertandingan terakhir (kekalahan 1-5 dari Crystal Palace), tentu saja, juga bisa terjadi pada kami,” kata Klopp dilansir dari laman resmi Liverpool, Senin (17/4/2023).

“Mereka mencoba segalanya. Saya benar-benar berpikir mereka berada dalam momen yang cukup bagus tetapi dalam pertandingan itu mereka mendapat pukulan yang tepat, itu jelas, karena sihir Roy telah kembali dan Palace adalah tim yang sangat bagus,” tambahnya.

“Dan Anda dapat melihatnya lagi dalam situasi ini, bagaimana mereka memainkan serangan balik mereka, bagaimana mereka bermain sepak bola pada umumnya. Jadi itu adalah pertandingan yang sulit di mana mungkin orang berpikir, 'Leeds harus menang melawan Palace.' Tapi saat Anda melihat Palace bermain, Anda bertanya pada diri sendiri, 'Mengapa mereka bisa ada di posisi itu di klasemen?’ tuturnya.

Kemudian, pelatih asal Jerman itu menuntut permainan gemilang dari timnya seperti ketika menahan Arsenal di laga pekan lalu. Liverpool sempat tertinggal dua gol dalam laga itu sebelum gol-gol Mohamed Salah dan Roberto Firmino menyeimbangkan skor menjadi 2-2. “Jadi kami menilai mereka (Leeds) akan benar-benar waspada, ini pertandingan besar dengan atmosfir yang tepat. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit tetapi kami harus membangun lagi di atas dua pertandingan yang bagus, di saat-saat yang sangat bagus dan untuk alasan yang berbeda dan terutama babak kedua melawan Arsenal jelas sangat bagus dan kami harus membangunnya. Itu yang akan kami coba,” ujar mantan pelatih Borussia Dortmund itu. BACA JUGA: Gara-Gara Acuhkan Nasihat Jurgen Klopp saat di Liverpool, Karier Sadio Mane di Bayern Munich Tak Karuan Pertandingan antara Liverpool dan Leeds United sendiri akan berlangsung pada Selasa (18/4/2023) pukul 02.00 WIB. Kemenangan jelas dibutuhkan Pasukan Merseyside Merah untuk menjaga asa mereka tampil di kompetisi Eropa musim depan karena saat ini mereka masih tertahan di posisi delapan dengan tabungan dua pertandingan.

