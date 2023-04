HASIL Everton vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. The Lilywhites -julukan Tottenham- harus puas berbagi poin dengan The Toffees -julukan Everton- karena laga berakhir imbang 1-1.

Laga Everton vs Tottenham Hotspur digelar di Stadion Goodison Park, Selasa (4/4/2023) dini hari WIB. Gol semata wayang Tottenham dicetak oleh Harry Kane lewat tendangan penalti di menit ke-68. Sementara itu, Everton menyamakan kedudukan lewat aksi Michael Keane pada menit ke-90.

Laga ini pun diwarnai dua kartu merah. Everton dan Tottenham harus bermain dengan 10 orang karena Abdoulaye Doucorue dan Lucas Moura dikartu merah wasit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Everton vs Tottenham. Tottenham sudah mendapat peluang emas di menit ke-6 lewat aksi Erick Dier. Namun sayang, Jordan Pickford masih terlalu tangguh dalam mengawal gawang Everton sehingga aksinya belum membuahkan gol.

Tak berhenti di situ, Tottenham kembali mencoba peruntungannya di menit ke-16. Kali ini, Harry Kane mencoba menyarangkan bola lewat sundulannya. Namun sayang, bola masih melebar dari gawang tuan rumah.

Terus diserang, Everton tak tinggal diam. Mereka juga berusaha membangun serangan, salah satunya terlihat di menit ke-24.

Seamus Coleman mengirim umpan silang ciamik ke Onana. Namun, tembakan itu masih membentur tiang gawang Tottenham.

Jelang akhir laga, Tottenham kembali mendapat peluang emas. Son Heung-min melepaskan tendangan keras ke gawang Pickford. Namun, aksinya masih belum bisa membuahkan gol. Skor 0-0 pun terus terjaga hingga akhir babak pertama

Follow Berita Okezone di Google News

Babak Kedua Di babak kedua, duel sengit masih tersaji karena kedua tim sama-sama mengincar gol demi meraih kemenangan. Everton yang memberi tekanan lebih tinggi ke Tottenham pun nyaris mencetak gol, andai bola tendangan Idrissa Gueye tak melambung ke atas mistar. Pada menit ke-58, petaka menghampiri Everton. Mereka dipaksa bermain dengan 10 orang karena Abdoulaye Doucoure diusir keluar wasit. Doucoure dikartu merah wasit usai terlibat perseteruan dengan Harry Kane. Kala tengah memperebutkan bola, Doucoure berseteru dengan Kane hingga melakukan pelanggaran dengan memukul wajah Kane. Wasit pun langsung memberi kartu merah kepada Doucoure. Bukan hanya Doucoure, Kane juga diganjar kartu kuning oleh wasit. Setelah itu, gol yang dinanti Tottenham akhirnya datang juga. Tepatnya di menit ke-66, tim tamu mendapat hadiah penalti karena pelanggaran yang dilakukan pemain Everton di kotak terlarang. BACA JUGA: Manchester United Mulai Jarang Menang di Liga Inggris, Erik Ten Hag Tak Panik Harry Kane yang maju sebagai eksekutor pun berhasil menjalankan pekerjaannya dengan baik. Tottenham akhirnya unggul 1-0! Di sisa waktu pertandingan, duel makin panas. Bahkan, Tottenham juga harus bermain dengan 10 orang saja usai Lucas Moura dikartu merah wasit di menit ke-88 menginjak kaki Michael Keane. Everton pun kemudian berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-90 lewat gol Keane. Skor 1-1 terus terjaga hingga akhir laga. Kedua tim pun harus puas berbagi poin. Berikut Susunan Pemain Everton vs Tottenham Hotspur: Everton (4-5-1): Jordan Pickford; Seamus Coleman, Michael Keane, James Tarkowski, Ben Godfrey; Alex Iwobi, Abdoulaye Doucoure, Idrissa Gueye, Amadou Onana, Dwight McNeil; Demarai Gray. Cadangan: Asmir Begovic, James Garner, Conor Coady, Neal Maupay, Yerry Mina, Tom Davies, Mason Holgate, Ellis Simms, Vitalii Mykolenko. Tottenham Hotspur (3-4-2-1): Hugo Lloris; Cristian Romero, Eric Dier, Clement Lenglet; Pedro Porro, Oliver Skipp, Pierre-Emile Hojbjerg, Ivan Perisic; Dejan Kulusevski, Son Heung-Min; Harry Kane. Cadangan: Alfie Devine, Lucas Moura, Davinson Sanchez, Japhet Tanganga, Brandon Austin, Arnaut Danjuma, Fraser Forster, Romaine Mundle, Pape Sarr.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.