HASIL AS Roma vs Sampdoria di Liga Italia 2022-2023 sudah diketahui. Giallorossi -julukan AS Roma- sukses meraih poin penuh usai menang dengan skor 2-0.

Laga AS Roma vs Sampdoria digelar di Stadion Olimpico, Roma, Senin (3/4/2023) dini hari WIB. Dua gol AS Roma dicetak oleh Georginio Wijnaldum (57’), Paulo Dybala (88’), dan Stephan El Shaarawy (90+4’). Blucerchiati -julukan Sampdoria- sendiri harus bermain dengan 10 orang usai Jeison Murillo dikartu merah.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji sejak awal laga pertemuan AS Roma vs Sampdoria. Kedua tim sama-sama berusaha untuk membuka keunggulan lebih dahulu.

Salah satu peluang didapat AS Roma lewat aksi Tammy Abraham di menit ke-3. Dia mendapat umpan silang dari Georginio Wijnaldum dan langsung dilanjutkannya dengan tendangan keras dengan kaki kanan. Namun, bola masih bisa dihalau.

Selang lima menit kemudian, Sampdoria mendapat peluang emas lewat hadiah tendangan bebas di paruh lapangan. Namun, peluang ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik.

Hingga 20 menit jalannya pertandingan, kedua tim sama-sama belum bisa mencetak gol. Jelang akhir laga, Stephan El Shaarawy pun kembali mencoba membawa AS Roma unggul. Namun, tendangannya masih belum bisa membuat bola bersarang ke gawang. Skor 0-0 pun terjaga hingga akhir laga babak pertama.

Babak Kedua Di babak kedua, petaka datang ke kubu Sampdoria di awal laga. Pada menit ke-52, mereka harus bermain dengan 10 orang saja usai Jeison Murillo diusir keluar lapangan oleh wasit. Jeison Murillo mendapat kartu kuning kedua oleh wasit usai melakukan pelanggaran berat. Bermain dengan 10 orang, Sampdoria pun tampak kesulitan meladeni permainan AS Roma. Benar saja, AS Roma berhasil membuka keunggulan di menit ke-57 berkat aksi ciamik Wijnaldum yang memanfaatkan umpan silang dari Nemanja Matic. AS Roma unggul 1-0! BACA JUGA: Hasil Newcastle United vs Manchester United di Liga Inggris 2022-2023: Setan Merah Kena Bantai The Magpies 0-2! Setelah itu, Sampdoria berusaha mengejar ketertinggalannya. Mereka pun mendapat peluang lewat aksi Bruno Amione di menit ke-60. Namun, tendangan bebasnya gagal berbuah gol. Alih-alih mengejar, Sampdoria justru kebobolan lagi di menit ke-88 lewat aksi Paulo Dybala. Dia mencetak gol dari titik putih usai AS Roma dihadiahi penalti karena Nicola Ravaglia melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Paulo Dybala yang ditunjuk jadi algojo pun mampu memanfaatkan dengan baik hadiah penalti itu. AS Roma makin unggul 2-0! Jelang akhir laga, AS Roma menambah penderitaan tim tamunya. Kali ini, Stephan El Shaarawy yang mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Ola Solbakken. Skor 3-0 pun terjaga hingga akhir laga. Berikut Susunan Pemain AS Roma vs Sampdoria: AS Roma: Rui Patrico, Chris Smalling, L Spinazzola, Diego Llorente, G Wijnaldum, Nemanja Matic, L Pellegrini, N Zalewski, S El Shaarawy, Paulo Dybala, Tammy Abraham Pelatih: Jose Mourinho Sampdoria: N Ravaglia, J Murillo, T Augello, A Zanoli, B Amione, T Rincon, F Duricic, H Winks, M Cuisance, M Leris, M Gabbiadini Pelatih: Dejan Stankovic

