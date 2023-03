PREDIKSI skor Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2022-2023 akan dibahas dalam artikel Okezone. Setan Merah -julukan Manchester United- berpeluang untuk mengakhiri tren negatif mereka di Liga Inggris 2022-2023.

Ya, Liga Inggris 2022-2023 pekan ke-28 akan mempertemukan Brighton and Hove Albion vs Manchester United. Sejatinya, laga tersebut bakal digelar pada Minggu (19/3/2023) malam WIB di Stadion Falmer, Inggris. Namun, pertandingan antara Brighton vs Manchester United harus ditunda.

Kendati demikian, Manchester United memiliki peluang besar untuk keluar dari tren negatif dan kembali ke jalur kemenangan. Pasalnya, tim asuhan Erik Ten Hag itu menelan hasil buruk di dua laga terakhir.

Marcus Rashford dan kolega harus puas ditahan imbang Southampton 0-0 di pekan ke-27. Sementara pada pekan ke-26, Setan Merah menelan kekalahan dari Liverpool 0-7.

Dengan dua hasil tersebut, Manchester United gagal memangkas jarak dengan Manchester City yang bercokol di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Mereka kini mengoleksi 50 poin dan terpaut 11 angka dari sang rival.

Sementara itu, Brighton bakal tampil dengan berbekal modal positif. Tim besutan Roberto De Zerbi itu sukses meraih kemenangan di laga terakhir mereka kontra Crystal Palace dengan skor 1-0.

Brighton pun diyakini tidak akan membiarkan Manchester United menang dengan mudah. Terlebih, mereka bakal tampil di hadapan pendukung sendiri yang pastinya akan membuat semangat para pemain semakin tinggi. Alexis Mac Allister dan kolega pun tentunya akan tampil menggila demi meraih poin penuh. Pasalnya, mereka juga memiliki peluang untuk memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. The Seagulls -julukan Brighton- saat ini bercokol di posisi ketujuh dengan torehan 42 poin. Brighton hanya terpaut dua angka dari Newcastle United yang bertengger di peringkat kelima lewat koleksi 44 poin. Menarik dinantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang di laga Brighton vs Manchester United. Okezone memprediksi laga akan dimenangkan Manchester United dengan skor tipis 1-2. Berikut Prediksi Skor Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2022-2023 Okezone: Brighton 1-2 Manchester United BACA JUGA: Bertemu Sevilla, Manchester United Tendang Wakil Spanyol Lagi Layaknya Barcelona dan Real Betis di Liga Eropa 2022-2023? Berikut Prediksi Line Up Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2022-2023 Brighton (4-2-3-1): Jason Steele; Joel Veltman, Adam Webster, Lewis Dunk, Pervis Estupinan; Moises Caicedo, Pascal Grob; Solly Marc, Alexis Mac Allister, Kaoru Mitoma; Evan Ferguson. Manchester United (4-2-3-1): David De Gea; Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Fred, Scott McTominay; Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Wout Weghorst.

