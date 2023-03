MENGENAL Gloucestershire Senior County Cup, ajang yang diikuti Elkan Baggott bersama Cheltenham Town FC akan diulas oleh Okezone. Untuk diketahui, Elkan Baggott sukses mengantarkan Cheltenham Town FC lolos ke final Gloucestershire Senior County Cup 2023.

Kepastian itu didapat Cheltenham Town usai mengalahkan Bristol Rovers dengan skor 3-0 di semifinal Gloucestershire Senior County Cup 2023. Menariknya, Elkan Baggott sukses mencetak gol pembuka dalam kemenangan Cheltenham Town atas Bristol di Stadion Completely-Suzuki, Selasa (14/3/2023) dini hari WIB.

(Aksi Elkan Baggott dkk di Gloucestershire Senior County Cup 2023)

Padahal sebelumnya, Elkan Baggott sempat absen lama karena mengalami cedera. Ia perlahan sudah sembuh dan akhirnya diberikan kesempatan bermain sejak menit pertama di laga Cheltenham Town vs Bristol Rovers di semifinal Gloucestershire Senior County Cup 2023.

Lantas, apa sebenarnya Gloucestershire Senior County Cup 2023 itu? Ya, ajang Gloucestershire Senior County Cup ini merupakan turnamen daerah di wilayah Gloucestershire, sebelah barat daya Inggris yang berbatasan langsung dengan Wales.

Ajang Gloucestershire Senior County Cup ini diselenggarakan oleh Gloucestershire County Football Association (GCFA). Jika di Indonesia, bisa dibilang sama halnya dengan istilah Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI.

Gloucestershire Senior County Cup sendiri kali pertama dihelat pada 1936 dengan nama Gloucestershire FA Northern Senior Professional Cup. Kala itu, kontestannya hanya ada dua klub yakni Cheltenham Town dan Gloucester City.

Seiring berjalannya waktu, ajang Gloucestershire Senior County Cup digelar setahun sekali. Namun, ajang tersebut sempat mengalami penundaan hingga penyesuaian waktu akibat perang dunia II dan kondisi lainnya di Inggris.

Follow Berita Okezone di Google News

Meski begitu, dua kontestan di Cheltenham Town dan Gloucester City terus bertahan hingga puluhan tahun. Kemudian pada 1980-an, peserta bertambah seperti masuknya Forest Green Rovers, lalu pada 1990-an masuk tim-tim lokal di wilayah Gloucestershire lainnya.

Hingga saat ini, total peserta ada 12 klub di ajang Gloucestershire Senior County Cup. Adapun untuk format kompetisi Gloucestershire Senior County Cup menggunakan sistem gugur.

Pada Gloucestershire Senior County Cup 2023 ini, sebanyak 8 tim harus bersaing dari putaran pertama. Sedangkan empat tim lain langsung lolos karena mendapat bye ke perempatfinal.

Sementara itu, Cheltenham Town sendiri menjadi salah satu tim yang langsung tampil di perempatfinal. Klub Elkan Baggott itu menang 1-0 atas Yate Town First di babak delapan besar dan sukses mengalahkan Bristol Rovers 3-0 tanpa balas di semifinal.

Selanjutnya, Cheltenham Town akan menghadapi pemenang dari laga semifinal antara Bristol Manor Farm First vs Bristol City U-23/Cirencester Town First. Lantas, apakah Elkan Baggott akan kembali menggila? Menarik untuk dinantikan.