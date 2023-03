KIPER AS Roma Rui Patricio mengharapkan dukungan publik tuan rumah ketika AS Roma menghadapi Real Sociedad di leg I 16 besar Liga Eropa 2022-23. Rui Patricio yakin dukungan pendukung AS Roma akan sangat berpengaruh dalam laga sebesar ini.

Pertandingan AS Roma vs Real Sociedad akan dimainkan di Stadio Olimpico, Roma, Jumat 10 Maret 2023 dini hari pukul 00.45 WIB. Kedua tim pasti ingin meraih hasil positif pada pertemuan pertama untuk memuluskan jalan mereka ke perempatfinal Liga Eropa 2022-23.

Jelang laga besar tersebut, Rui Patricio yakin bahwa laga ini akan menjadi pertarungan yang besar bagi AS Roma. Oleh karena itu, kiper asal Portugal tersebut mengharapkan dukungan penuh dari para pendukung AS Roma yang akan memberikan dukungan langsung di stadion.

"Ini pasti akan menjadi malam (pertandingan) Eropa yang hebat di depan para pendukung kami. Saya harap penonton dapat membantu kami menghasilkan kinerja yang besar," kata Rui Patricio dilansir dari laman resmi AS Roma, Kamis (9/3/2023).

Selain itu, Rui Patricio mengatakan bahwa sejauh ini para pendukung memiliki kontribusi yang sangat besar dari berbagai hasil positif yang didapat AS Roma. Oleh karena itu, mantan kiper Wolverhampton Wanderers itu sangat mengharapkan kembali dukungan penuh semangat dari para penonton.

"Menang besok akan sangat besar dan kami mengandalkan pendukung kami untuk membantu kami melakukannya, seperti yang selalu mereka lakukan musim ini," tambah kiper berusia 35 tahun tersebut. Tidak hanya itu, Rui Patricio juga ingin memberi kebahagiaan untuk para pendukung yang tanpa lelah terus memberikan dukungan kepada para pemain. Untuk membalas semua dukungan yang diberikan, dirinya pun berharap AS Roma bisa meraih kemenangan atas Real Sociedad. BACA JUGA: Thomas Tuchel Siap Gantikan Jose Mourinho di AS Roma? "Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada mereka atas dukungan mereka yang tiada henti. Semoga besok akan menjadi malam besar lainnya,” pungkasnya.

